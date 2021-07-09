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Жена Саши Белого: Екатерине Гусевой — 45

Екатерина Гусева родилась 9 июля 1976 года в Москве. Ее семья не имела отношения к творческой деятельности: мать будущей актрисы работала инспектором, отец — портным. После окончания школы Гусева собиралась поступать в Московский биотехнологический институт, однако на одном из школьных театральных выступлений ее заметила ассистентка режиссера Евгения Симонова — и предложила попробоваться в высшем театральном училище имени Щукина. В 1993 году она туда и поступила.

Получив диплом, актриса сразу начала сниматься в кино. После главной роли в фильме Николая Лебедева «Змеиный источник» Гусеву заметил Марк Розовский и пригласил войти ее в труппу театра «У Никитских ворот».

Артистка сыграла в большом количестве картин отечественного кинематографа, однако всероссийскую известность ей принес сериал Алексея Сидорова «Бригада», в котором Екатерина исполнила роль жены главного героя — Саши Белого. Впоследствии она также сыграла в таких проектах, как «Есенин», «Тобол» и «А. Л. Ж. И. Р.».

Отдельное место в биографии актрисы занимает мюзикл «Норд-Ост». Тщательно готовясь к постановке, Гусева брала уроки профессионального вокала и музыкальной грамоты. Уже после премьеры спектакля, весной 2002-го, она вместе с коллегами по мюзиклу Андреем Богдановым, Алексеем Иващенко и Георгием Васильевым отправилась в экспедицию на Северный полюс. Во время путешествия Гусева пела при температуре −40 °C, и этот факт занесли в Книгу рекордов России.

23 октября того же года во время проведения мюзикла в московском театральном центре на Дубровке боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили заложников, среди которых были местные работники, зрители и актеры, в общей сложности более 900 человек. Гусевой в момент захвата в здании не оказалось — у нее был выходной. Однако все три дня теракта актриса провела около театрального центра.

На данный момент заслуженная артистка России входит в труппу театра имени Моссовета. Помимо театра и кино, Гусева работала на телевидении — в частности, она вела телепередачу «Романтика романса», а на проекте «Танцы со звездами» вошла в число призеров.

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Кадр из сериала &laquo;Бригада&raquo; (2002) Кадр из сериала &laquo;Бригада&raquo; (2002)
Екатерина Гусева, 2000 год Екатерина Гусева, 2000 год
Актриса Екатерина Гусева и хоккеист Александр Овечкин, 2008 год Актриса Екатерина Гусева и хоккеист Александр Овечкин, 2008 год
Актриса Екатерина Гусева на премьере художественного фильма Алексея Германа-младшего &laquo;Гарпастум&raquo;, 2005 год Актриса Екатерина Гусева на премьере художественного фильма Алексея Германа-младшего &laquo;Гарпастум&raquo;, 2005 год
Исполнительница главной роли в мюзикле &laquo;Норд-Ост&raquo; Екатерина Гусева (справа) во время сбора обновленной труппы мюзикла, который прошел в Центральном доме актера им. А.А.Яблочкиной, 2004 год Исполнительница главной роли в мюзикле &laquo;Норд-Ост&raquo; Екатерина Гусева (справа) во время сбора обновленной труппы мюзикла, который прошел в Центральном доме актера им. А.А.Яблочкиной, 2004 год
Екатерина Гусева (Царица Ирина) в сцене из спектакля &laquo;Царство отца и сына&raquo;, 2009 год Екатерина Гусева (Царица Ирина) в сцене из спектакля &laquo;Царство отца и сына&raquo;, 2009 год
Екатерина Гусева в роли Настасьи Филипповны Барашковой и Захар Комлев в роли Парфена Рогожина в сцене из спектакля &laquo;Идиот&raquo; в театре имени Моссовета, 2017 год Екатерина Гусева в роли Настасьи Филипповны Барашковой и Захар Комлев в роли Парфена Рогожина в сцене из спектакля &laquo;Идиот&raquo; в театре имени Моссовета, 2017 год
Актриса Екатерина Гусева, 2011 год Актриса Екатерина Гусева, 2011 год
Екатерина Гусева (Лоллия) в сцене из спектакля &laquo;Римская комедия (Дион)&raquo; в постановке Павла Хомского в театре Моссовета, 2014 год Екатерина Гусева (Лоллия) в сцене из спектакля &laquo;Римская комедия (Дион)&raquo; в постановке Павла Хомского в театре Моссовета, 2014 год
Екатерина Гусева, Виктор Сухоруков и Евгения Крюкова на традиционном сборе труппы Театра имени Моссовета перед началом нового сезона, 2011 год Екатерина Гусева, Виктор Сухоруков и Евгения Крюкова на традиционном сборе труппы Театра имени Моссовета перед началом нового сезона, 2011 год
Екатерина Гусева выступает на концерте &laquo;Звуки Джаза. Музыка СССР&raquo; в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, 2020 год Екатерина Гусева выступает на концерте &laquo;Звуки Джаза. Музыка СССР&raquo; в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, 2020 год
Екатерина Гусева в роли Королевы Елизаветы и Александр Домогаров в роли Ричарда в сцене из спектакля &laquo;Ричард III&raquo; в постановке режиссера Нины Чусовой на сцене Театра имени Моссовета, 2020 год Екатерина Гусева в роли Королевы Елизаветы и Александр Домогаров в роли Ричарда в сцене из спектакля &laquo;Ричард III&raquo; в постановке режиссера Нины Чусовой на сцене Театра имени Моссовета, 2020 год
Певец Валерий Сюткин и актриса Екатерина Гусева во время съемок программы &laquo;Новогодний голубой огонек&raquo; на телеканале &laquo;Россия 1&raquo;, 2020 год Певец Валерий Сюткин и актриса Екатерина Гусева во время съемок программы &laquo;Новогодний голубой огонек&raquo; на телеканале &laquo;Россия 1&raquo;, 2020 год
Екатерина Гусева, 2021 год Екатерина Гусева, 2021 год
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Кадр из сериала «Бригада» (2002)
Екатерина Гусева, 2000 год
Актриса Екатерина Гусева и хоккеист Александр Овечкин, 2008 год
Актриса Екатерина Гусева на премьере художественного фильма Алексея Германа-младшего «Гарпастум», 2005 год
Исполнительница главной роли в мюзикле «Норд-Ост» Екатерина Гусева (справа) во время сбора обновленной труппы мюзикла, который прошел в Центральном доме актера им. А.А.Яблочкиной, 2004 год
Екатерина Гусева (Царица Ирина) в сцене из спектакля «Царство отца и сына», 2009 год
Екатерина Гусева в роли Настасьи Филипповны Барашковой и Захар Комлев в роли Парфена Рогожина в сцене из спектакля «Идиот» в театре имени Моссовета, 2017 год
Актриса Екатерина Гусева, 2011 год
Екатерина Гусева (Лоллия) в сцене из спектакля «Римская комедия (Дион)» в постановке Павла Хомского в театре Моссовета, 2014 год
Екатерина Гусева, Виктор Сухоруков и Евгения Крюкова на традиционном сборе труппы Театра имени Моссовета перед началом нового сезона, 2011 год
Екатерина Гусева выступает на концерте «Звуки Джаза. Музыка СССР» в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, 2020 год
Екатерина Гусева в роли Королевы Елизаветы и Александр Домогаров в роли Ричарда в сцене из спектакля «Ричард III» в постановке режиссера Нины Чусовой на сцене Театра имени Моссовета, 2020 год
Певец Валерий Сюткин и актриса Екатерина Гусева во время съемок программы «Новогодний голубой огонек» на телеканале «Россия 1», 2020 год
Екатерина Гусева, 2021 год
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