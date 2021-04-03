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Чокнутый профессор и принц Африки: лучшие роли Эдди Мерфи

3 апреля выдающемуся комику Эдди Мерфи исполняется 60 лет. «Газета.Ru» вспоминает знаковые роли актера: от веселого копа и жулика до чокнутого профессора и несчастного Джеймса Эрли.

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В телешоу «Субботним вечером в прямом эфире» Эдди Мерфи попал в 1980 году. С него актер начал карьеру стендап-комика и вскоре попал в кино. За некоторые шутки, например, про больных СПИДом, звезде в эпоху политкорректности пришлось извиняться публично. Мерфи считает, что сейчас стендап перестал быть веселым занятием, потому что шутить на спорные темы становится все сложнее. На фото: Эдди Мерфи в шоу &laquo;Субботним вечером в прямом эфире&raquo; (1984) В телешоу «Субботним вечером в прямом эфире» Эдди Мерфи попал в 1980 году. С него актер начал карьеру стендап-комика и вскоре попал в кино. За некоторые шутки, например, про больных СПИДом, звезде в эпоху политкорректности пришлось извиняться публично. Мерфи считает, что сейчас стендап перестал быть веселым занятием, потому что шутить на спорные темы становится все сложнее. На фото: Эдди Мерфи в шоу &laquo;Субботним вечером в прямом эфире&raquo; (1984)
Фильм &laquo;48 часов&raquo; (1982), в котором коп и мошенник вместе ищут сбежавшего преступника, превратил Эдди Мерфи из стендап-комика в звезду первой величины. Своим дебютом Мерфи сделал режиссеру Уолтеру Хиллу неплохую кассу &mdash; $78 млн сборов при 15 млн бюджета. На фото: Ник Нолти и Эдди Мерфи в картине &laquo;48 часов&raquo; Фильм &laquo;48 часов&raquo; (1982), в котором коп и мошенник вместе ищут сбежавшего преступника, превратил Эдди Мерфи из стендап-комика в звезду первой величины. Своим дебютом Мерфи сделал режиссеру Уолтеру Хиллу неплохую кассу &mdash; $78 млн сборов при 15 млн бюджета. На фото: Ник Нолти и Эдди Мерфи в картине &laquo;48 часов&raquo;
80-е стали по-настоящему &laquo;урожайными&raquo; для Эдди Мерфи. Спустя два года после дебюта в «48 часов» актер сыграл в фильме &laquo;Полицейский из Беверли-Хиллз&raquo; детектива Акселя Фоули, но не просто образцового гаранта безопасности, а веселого копа, который к тому же раньше был &laquo;по ту сторону баррикад&raquo;. Все три части франшизы окупились с лихвой. На фото: кадр из картины &laquo;Полицейский из Беверли-Хиллз 3&raquo; (1994) 80-е стали по-настоящему &laquo;урожайными&raquo; для Эдди Мерфи. Спустя два года после дебюта в «48 часов» актер сыграл в фильме &laquo;Полицейский из Беверли-Хиллз&raquo; детектива Акселя Фоули, но не просто образцового гаранта безопасности, а веселого копа, который к тому же раньше был &laquo;по ту сторону баррикад&raquo;. Все три части франшизы окупились с лихвой. На фото: кадр из картины &laquo;Полицейский из Беверли-Хиллз 3&raquo; (1994)
Еще один суперхит проката &mdash; «Поездка в Америку» (1988) &mdash; также стал классикой. История об африканском принце Акиме, приехавшем в Нью-Йорк, чтобы найти себе невесту, потребовала от Эдди Мерфи проявить чудеса изобретательности &mdash; здесь он сыграл сразу четыре роли. На фото: Эдди Мерфи и Арсенио Холл в комедии &laquo;Поездка в Америку» Еще один суперхит проката &mdash; «Поездка в Америку» (1988) &mdash; также стал классикой. История об африканском принце Акиме, приехавшем в Нью-Йорк, чтобы найти себе невесту, потребовала от Эдди Мерфи проявить чудеса изобретательности &mdash; здесь он сыграл сразу четыре роли. На фото: Эдди Мерфи и Арсенио Холл в комедии &laquo;Поездка в Америку»
Комедия &laquo;Достопочтенный джентльмен&raquo; о жулике из Флориды, который сумел стать конгрессменом на момент выхода в 1992 году не получила особой любви ни от зрителей, ни от критиков. Хотя здесь Эдди Мерфи решил отойти от своего традиционного амплуа: кино о нерадивых политиках получилось в меру злободневным Комедия &laquo;Достопочтенный джентльмен&raquo; о жулике из Флориды, который сумел стать конгрессменом на момент выхода в 1992 году не получила особой любви ни от зрителей, ни от критиков. Хотя здесь Эдди Мерфи решил отойти от своего традиционного амплуа: кино о нерадивых политиках получилось в меру злободневным
Последним хитом, который Мерфи сделал на студии Paramount, стала комедия &laquo;Бумеранг&raquo; (1992). В ней актер сыграл Дон Жуана, внезапно встретившего настоящую любовь. Шутки от Холли Берри, Мартина Лоуренса и молодого Криса Рока прилагаются Последним хитом, который Мерфи сделал на студии Paramount, стала комедия &laquo;Бумеранг&raquo; (1992). В ней актер сыграл Дон Жуана, внезапно встретившего настоящую любовь. Шутки от Холли Берри, Мартина Лоуренса и молодого Криса Рока прилагаются
Эдди Мерфи в «Чокнутом профессоре» (1996) сыграл сразу семь ролей: профессора колледжа, его отца, мать, бабушку, старшего брата и даже двойника профессора. Лента удостоилась «Оскара» за лучший грим Эдди Мерфи в «Чокнутом профессоре» (1996) сыграл сразу семь ролей: профессора колледжа, его отца, мать, бабушку, старшего брата и даже двойника профессора. Лента удостоилась «Оскара» за лучший грим
Еще одна знаковая роль Эдди Мерфи &mdash; знаменитый в викторианской Англии врач-ветеринар Джон Дулиттл отправляется в поисках лекарства в путешествие на мифический остров, где его ждет множество приключений и опасностей. На фото: кадр из картины «Доктор Дулиттл 2» (2001) Еще одна знаковая роль Эдди Мерфи &mdash; знаменитый в викторианской Англии врач-ветеринар Джон Дулиттл отправляется в поисках лекарства в путешествие на мифический остров, где его ждет множество приключений и опасностей. На фото: кадр из картины «Доктор Дулиттл 2» (2001)
2002 год стал неудачным в карьере Эдди Мерфи: все три фильма &mdash; &laquo;Шоу начинается&raquo;, &laquo;Приключения Плуто Нэша&raquo; и &laquo;Обмануть всех&raquo; собрали кассу меньше своего бюджета и были подвергнуты резкой критике. Актер номинировался на две &laquo;Золотые малины&raquo; за каждый фильм. На фото: кадр из картины &laquo;Обмануть всех&raquo; (2002) 2002 год стал неудачным в карьере Эдди Мерфи: все три фильма &mdash; &laquo;Шоу начинается&raquo;, &laquo;Приключения Плуто Нэша&raquo; и &laquo;Обмануть всех&raquo; собрали кассу меньше своего бюджета и были подвергнуты резкой критике. Актер номинировался на две &laquo;Золотые малины&raquo; за каждый фильм. На фото: кадр из картины &laquo;Обмануть всех&raquo; (2002)
Провал в прокате, разгромные отзывы критиков, номинация на &laquo;Золотую малину&raquo; за худшую экранную пару &mdash; все это о фильме &laquo;Шоу начинается&raquo; (2002). Историю двух полицейских, ставших действующими лицами телевизионного шоу, исполнили Эдди Мерфи и Роберт Де Ниро Провал в прокате, разгромные отзывы критиков, номинация на &laquo;Золотую малину&raquo; за худшую экранную пару &mdash; все это о фильме &laquo;Шоу начинается&raquo; (2002). Историю двух полицейских, ставших действующими лицами телевизионного шоу, исполнили Эдди Мерфи и Роберт Де Ниро
Классический сюжет Хэллоуина &mdash; история про дом с привидениями. По сюжету &laquo;Особняка с привидениями&raquo; (2003) семейка Эверсов переезжает в новый дом и встречает там тысячу разных духов Классический сюжет Хэллоуина &mdash; история про дом с привидениями. По сюжету &laquo;Особняка с привидениями&raquo; (2003) семейка Эверсов переезжает в новый дом и встречает там тысячу разных духов
В байопике &laquo;Девушки мечты&raquo; (2006) об истории трио The Supremes Эдди Мерфи впервые исполнил драматическую роль. За воплощение образа певца Джеймса Эрли, не выдержавшего испытания славой, артист удостоился &laquo;Золотого глобуса&raquo; и Премии Гильдии киноактеров США В байопике &laquo;Девушки мечты&raquo; (2006) об истории трио The Supremes Эдди Мерфи впервые исполнил драматическую роль. За воплощение образа певца Джеймса Эрли, не выдержавшего испытания славой, артист удостоился &laquo;Золотого глобуса&raquo; и Премии Гильдии киноактеров США
В фильме &laquo;Знакомьтесь: Дэйв&raquo; (2008) герой Эдди Мерфи вновь погружается в глубокий внутренний мир. Правда, чтобы перестать бояться осуждения и позволить себе быть чудаком, ему приходится уменьшиться до размеров спичечной коробки В фильме &laquo;Знакомьтесь: Дэйв&raquo; (2008) герой Эдди Мерфи вновь погружается в глубокий внутренний мир. Правда, чтобы перестать бояться осуждения и позволить себе быть чудаком, ему приходится уменьшиться до размеров спичечной коробки
В комедии &laquo;Представь себе&raquo; (2008) герой Эдди Мерфи разрывается между карьерой и семьей, и страдает от этого всего, конечно же, ребенок. Малышку в фильме сыграла ныне звезда сериала &laquo;Черноватый&raquo; Яра Шахиди В комедии &laquo;Представь себе&raquo; (2008) герой Эдди Мерфи разрывается между карьерой и семьей, и страдает от этого всего, конечно же, ребенок. Малышку в фильме сыграла ныне звезда сериала &laquo;Черноватый&raquo; Яра Шахиди
&laquo;Меня зовут Долемайт&raquo; (2019) &mdash; фильм, в котором Эдди Мерфи пародирует самого себя. По сюжету стендап-комик Руди Рэй Мур надел на себя костюм сутенера Долемайта и стал от его имени читать матерные стихи. Лента была выдвинута на премию «Золотой глобус» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший актер» &laquo;Меня зовут Долемайт&raquo; (2019) &mdash; фильм, в котором Эдди Мерфи пародирует самого себя. По сюжету стендап-комик Руди Рэй Мур надел на себя костюм сутенера Долемайта и стал от его имени читать матерные стихи. Лента была выдвинута на премию «Золотой глобус» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший актер»
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В телешоу «Субботним вечером в прямом эфире» Эдди Мерфи попал в 1980 году. С него актер начал карьеру стендап-комика и вскоре попал в кино. За некоторые шутки, например, про больных СПИДом, звезде в эпоху политкорректности пришлось извиняться публично. Мерфи считает, что сейчас стендап перестал быть веселым занятием, потому что шутить на спорные темы становится все сложнее. На фото: Эдди Мерфи в шоу «Субботним вечером в прямом эфире» (1984)
Фильм «48 часов» (1982), в котором коп и мошенник вместе ищут сбежавшего преступника, превратил Эдди Мерфи из стендап-комика в звезду первой величины. Своим дебютом Мерфи сделал режиссеру Уолтеру Хиллу неплохую кассу — $78 млн сборов при 15 млн бюджета. На фото: Ник Нолти и Эдди Мерфи в картине «48 часов»
80-е стали по-настоящему «урожайными» для Эдди Мерфи. Спустя два года после дебюта в «48 часов» актер сыграл в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз» детектива Акселя Фоули, но не просто образцового гаранта безопасности, а веселого копа, который к тому же раньше был «по ту сторону баррикад». Все три части франшизы окупились с лихвой. На фото: кадр из картины «Полицейский из Беверли-Хиллз 3» (1994)
Еще один суперхит проката — «Поездка в Америку» (1988) — также стал классикой. История об африканском принце Акиме, приехавшем в Нью-Йорк, чтобы найти себе невесту, потребовала от Эдди Мерфи проявить чудеса изобретательности — здесь он сыграл сразу четыре роли. На фото: Эдди Мерфи и Арсенио Холл в комедии «Поездка в Америку»
Комедия «Достопочтенный джентльмен» о жулике из Флориды, который сумел стать конгрессменом на момент выхода в 1992 году не получила особой любви ни от зрителей, ни от критиков. Хотя здесь Эдди Мерфи решил отойти от своего традиционного амплуа: кино о нерадивых политиках получилось в меру злободневным
Последним хитом, который Мерфи сделал на студии Paramount, стала комедия «Бумеранг» (1992). В ней актер сыграл Дон Жуана, внезапно встретившего настоящую любовь. Шутки от Холли Берри, Мартина Лоуренса и молодого Криса Рока прилагаются
Эдди Мерфи в «Чокнутом профессоре» (1996) сыграл сразу семь ролей: профессора колледжа, его отца, мать, бабушку, старшего брата и даже двойника профессора. Лента удостоилась «Оскара» за лучший грим
Еще одна знаковая роль Эдди Мерфи — знаменитый в викторианской Англии врач-ветеринар Джон Дулиттл отправляется в поисках лекарства в путешествие на мифический остров, где его ждет множество приключений и опасностей. На фото: кадр из картины «Доктор Дулиттл 2» (2001)
2002 год стал неудачным в карьере Эдди Мерфи: все три фильма — «Шоу начинается», «Приключения Плуто Нэша» и «Обмануть всех» собрали кассу меньше своего бюджета и были подвергнуты резкой критике. Актер номинировался на две «Золотые малины» за каждый фильм. На фото: кадр из картины «Обмануть всех» (2002)
Провал в прокате, разгромные отзывы критиков, номинация на «Золотую малину» за худшую экранную пару — все это о фильме «Шоу начинается» (2002). Историю двух полицейских, ставших действующими лицами телевизионного шоу, исполнили Эдди Мерфи и Роберт Де Ниро
Классический сюжет Хэллоуина — история про дом с привидениями. По сюжету «Особняка с привидениями» (2003) семейка Эверсов переезжает в новый дом и встречает там тысячу разных духов
В байопике «Девушки мечты» (2006) об истории трио The Supremes Эдди Мерфи впервые исполнил драматическую роль. За воплощение образа певца Джеймса Эрли, не выдержавшего испытания славой, артист удостоился «Золотого глобуса» и Премии Гильдии киноактеров США
В фильме «Знакомьтесь: Дэйв» (2008) герой Эдди Мерфи вновь погружается в глубокий внутренний мир. Правда, чтобы перестать бояться осуждения и позволить себе быть чудаком, ему приходится уменьшиться до размеров спичечной коробки
В комедии «Представь себе» (2008) герой Эдди Мерфи разрывается между карьерой и семьей, и страдает от этого всего, конечно же, ребенок. Малышку в фильме сыграла ныне звезда сериала «Черноватый» Яра Шахиди
«Меня зовут Долемайт» (2019) — фильм, в котором Эдди Мерфи пародирует самого себя. По сюжету стендап-комик Руди Рэй Мур надел на себя костюм сутенера Долемайта и стал от его имени читать матерные стихи. Лента была выдвинута на премию «Золотой глобус» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший актер»
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