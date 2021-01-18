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Фронтмену Korn Джонатану Дэвису — 50

Американский музыкант Джонатан Хоусмон Дэвис родился 18 января 1971 года в Калифорнии. Он начал учиться играть на ударных, пианино, волынке и других музыкальных инструментах в возрасте пяти лет. В средней школе Дэвис подвергался буллингу из-за макияжа глаз, длинной одежды и нестандартного музыкального вкуса.

Он стал последним музыкантом, присоединившимся к ню-метал-группе группе Korn. Участники коллектива заметили его в баре, выступающим в составе Sexart, и пригласили к себе. Сначала музыкант сомневался и не хотел уходить из группы, но согласился и стал ведущим вокалистом Korn. Кроме того, Дэвис играет на ударных и волынках, а также пишет песни на гитаре и других инструментах. На выступлениях он часто использует микрофонную стойку в виде фигуры женщины, которую называет «The Bitch».

Первый одноименный альбом Korn вышел в 1994 году и занял 72 место в чарте Billboard 200. Всего группа записала 13 студийных альбомов, большая часть из которых стали платиновыми («Korn», «Life Is Peachy», «Follow The Leader», «Issues», «Untouchables», «Take a Look in the Mirror» и другие). Также Дэвис сыграл несколько эпизодических ролей в кино («Королева проклятых», «Лицензия на измену», «Тихая жизнь», «Грешный Джин Смит») и снялся в клипах Limp Bizkit «Faith», «Break Stuff», Ice Cube «Fuck Dying», Cold «Give», Busta Rhymes «Fire», Infected Mushroom «Smashing the Opponent» и других. В 2010-х музыкант начал работу над сольным творчеством, оставаясь солистом Korn. 18 января Дэвису исполняется 50 лет.

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Вокалист группы Korn Джонатан Дэвис Вокалист группы Korn Джонатан Дэвис
Джонатан Дэвис, 1994 год Джонатан Дэвис, 1994 год
Группа Korn на MTV Asia Awards, 2006 год Группа Korn на MTV Asia Awards, 2006 год
Джонатан Дэвис во время выступления в Италии, 2016 год Джонатан Дэвис во время выступления в Италии, 2016 год
Вокалист группы Korn Джонатан Дэвис во время выступления в Торонто, 2013 год Вокалист группы Korn Джонатан Дэвис во время выступления в Торонто, 2013 год
Лидер группы Limp Bizkit Фред Дерст и Джонатан Дэвис Лидер группы Limp Bizkit Фред Дерст и Джонатан Дэвис
Лидер группы Korn Джонатан Дэвис выступает на музыкальном фестивале &laquo;Кубана&nbsp;-2012&raquo; на Таманском полуострове Краснодарского края Лидер группы Korn Джонатан Дэвис выступает на музыкальном фестивале &laquo;Кубана&nbsp;-2012&raquo; на Таманском полуострове Краснодарского края
Джонатан Дэвис во время выступления в Чехии, 2017 год Джонатан Дэвис во время выступления в Чехии, 2017 год
Вокалист группы Korn Джонатан Дэвис Вокалист группы Korn Джонатан Дэвис
Группа Korn: Рэй Лузье, Джонатан Дэвис, Брайан «Хэд» Уэлч, Реджинальд «Филди» Арвизу и Джеймс «Манки» Шаффер, 2013 год Группа Korn: Рэй Лузье, Джонатан Дэвис, Брайан «Хэд» Уэлч, Реджинальд «Филди» Арвизу и Джеймс «Манки» Шаффер, 2013 год
Джонатан Дэвис Джонатан Дэвис
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Вокалист группы Korn Джонатан Дэвис
Джонатан Дэвис, 1994 год
Группа Korn на MTV Asia Awards, 2006 год
Джонатан Дэвис во время выступления в Италии, 2016 год
Вокалист группы Korn Джонатан Дэвис во время выступления в Торонто, 2013 год
Лидер группы Limp Bizkit Фред Дерст и Джонатан Дэвис
Лидер группы Korn Джонатан Дэвис выступает на музыкальном фестивале «Кубана -2012» на Таманском полуострове Краснодарского края
Джонатан Дэвис во время выступления в Чехии, 2017 год
Вокалист группы Korn Джонатан Дэвис
Группа Korn: Рэй Лузье, Джонатан Дэвис, Брайан «Хэд» Уэлч, Реджинальд «Филди» Арвизу и Джеймс «Манки» Шаффер, 2013 год
Джонатан Дэвис
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