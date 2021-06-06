«Мир Дикого запада», «Помни» и «Терминатор»: чем знаменит брат Кристофера Нолана
Джонатан Нолан — младший брат одного из главных режиссеров современности Кристофера Нолана. Он родился в Лондоне в 1976 году, однако вырос в Чикаго, куда переехал с семьей еще в раннем возрасте. Будучи студентом, Джонатан написал рассказ под названием «Memento Mori» — в 2000 году вышла экранизация этого произведения с Гаем Пирсом в главной роли, снял ее, естественно, брат Кристофер. Для Нолана-старшего эта лента фактически стала путевкой в большое кино (хотя незадолго до этого он «выстрелил» с низкобюджетной картиной «Преследование»), а в Джонатане тогда увидели потенциально талантливого сценариста.
Впоследствии родственники неоднократно работали вместе: младший брат, в частности, писал для «Престижа», «Темного рыцаря», а также «Интерстеллара». Кроме того, Джонатан поучаствовал в ряде сольных проектов, выступив автором сценария боевика «Терминатор: Да придет спаситель» и шоураннером хитового сериала «Мир Дикого запада», который он запустил вместе с супругой Лизой Джой. 6 июня Джонатану Нолану исполняется 45 лет.
- Правительство России планирует начать вакцинацию мигрантов
- Суд оштрафовал Гудкова за участие в незаконной акции
- Собчак прокомментировала поданный против нее иск за вопрос о «панели»
- В НАТО заявили, что консенсуса по вопросу членства Украины нет
- «Песни не для моей бывшей девушки»: Гречка совершила каминг-аут
- ФБР расследует деятельность организаций российских соотечественников
- В Москве появился серийный похититель котов
- Массовая драка на цыганской свадьбе попала на видео
- Миллиарды для Ярославля: «Такеда» инвестирует в инновационную фармацевтику
- Против монополии: государственные цифровые сервисы в экономике
- Российские космические стартапы: быть или не быть
- Арбузы, джаз, вино: чем удивит Ставрополье летом и осенью
- Ночевка в гипермаркете: как ритейл изобретает новые способы завлечь посетителей в магазины