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«LOST», «Стартрек» и другие фильмы Джей Джей Абрамса

Американский режиссер и продюсер Джей Джей Абрамс (полное имя — Джеффри Джейкоб Абрамс) родился 27 июня 1966 года в Нью-Йорке. Его родители Джералд и Кэрол Энн были продюсерами. В восемь лет Абрамс попал на экскурсию по студии Universal и укрепился в желании связать свою жизнь с кино. В юности он много снимал, участвовал в студенческих кинофестивалях и заводил знакомства в индустрии. Первой режиссерской работой Абрамса стал сериал «Фелисити». Затем он участвовал в создании нескольких частей фильмов «Миссия невыполнима», «Стартрек», «Звездные войны» и других. Подробнее о фильмографии Абрамса — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Подростковая драма &laquo;Фелисити&raquo;, созданная Абрамсом и Мэттом Ривзом, выходила на телеканале The WB с 1998 по 2002 год. Сериал о студентке университета Нью-Йорка Фелисити Портер (Кери Расселл) получил премии «Золотой глобус» и «Эмми» Подростковая драма &laquo;Фелисити&raquo;, созданная Абрамсом и Мэттом Ривзом, выходила на телеканале The WB с 1998 по 2002 год. Сериал о студентке университета Нью-Йорка Фелисити Портер (Кери Расселл) получил премии «Золотой глобус» и «Эмми»
С 2001 по 2006 год на канале ABC выходил сериал &laquo;Шпионка&raquo;, придуманный Абрамсом. Главная героиня истории &mdash; двойной агент ЦРУ (Дженнифер Гарнер), которая борется с обманувшим ее сверхсекретным шпионским подразделением. Заглавную мелодию к сериалу Абрамс написал сам С 2001 по 2006 год на канале ABC выходил сериал &laquo;Шпионка&raquo;, придуманный Абрамсом. Главная героиня истории &mdash; двойной агент ЦРУ (Дженнифер Гарнер), которая борется с обманувшим ее сверхсекретным шпионским подразделением. Заглавную мелодию к сериалу Абрамс написал сам
Абрамс является автором идеи, исполнительным продюсером, сценаристом и режиссером сериала &laquo;Остаться в живых&raquo; (&laquo;LOST&raquo;), выходившего в 2004&ndash;2010 гг. Проект о потерпевших авиакатастрофу пассажирах получил «Эмми», «Золотой глобус» и многие другие награды &mdash; в общей сложности сериал стал лауреатом более 100 премий Абрамс является автором идеи, исполнительным продюсером, сценаристом и режиссером сериала &laquo;Остаться в живых&raquo; (&laquo;LOST&raquo;), выходившего в 2004&ndash;2010 гг. Проект о потерпевших авиакатастрофу пассажирах получил «Эмми», «Золотой глобус» и многие другие награды &mdash; в общей сложности сериал стал лауреатом более 100 премий
В 2006 году Абрамс снял третью часть боевика &laquo;Миссия: невыполнима&raquo; с Томом Крузом в главной роли. Фильм собрал по всему миру $397,8 млн. Затем Абрамс продюсировал продолжения франшизы &mdash; &laquo;Миссия невыполнима: Протокол Фантом&raquo; (2011), &laquo;Миссия невыполнима: Племя изгоев&raquo; (2015), &laquo;Миссия невыполнима: Последствия&raquo; (2018) и &laquo;Миссия невыполнима 7&raquo; (2022) В 2006 году Абрамс снял третью часть боевика &laquo;Миссия: невыполнима&raquo; с Томом Крузом в главной роли. Фильм собрал по всему миру $397,8 млн. Затем Абрамс продюсировал продолжения франшизы &mdash; &laquo;Миссия невыполнима: Протокол Фантом&raquo; (2011), &laquo;Миссия невыполнима: Племя изгоев&raquo; (2015), &laquo;Миссия невыполнима: Последствия&raquo; (2018) и &laquo;Миссия невыполнима 7&raquo; (2022)
Режиссерский проект Абрамса &laquo;Стартрек&raquo; получил 94% &laquo;свежести&raquo; на Rotten Tomatoes и собрал $385 млн, став самым кассовым из всех фильмов серии (их на тот момент было 11). Фильм был номинирован на четыре «Оскара» и получил премию в номинации &laquo;Лучший грим&raquo;. Затем Абрамс продюсировал продолжения &laquo;Стартрек: Возмездие&raquo; (в 2013 году заработал $467 млн и обогнал приквел по сборам) и &laquo;Стартрек: Бесконечность&raquo; (2016). <br>На фото: Бенедикт Камбербэтч и Крис Пайн в фильме «Стартрек: Возмездие» Режиссерский проект Абрамса &laquo;Стартрек&raquo; получил 94% &laquo;свежести&raquo; на Rotten Tomatoes и собрал $385 млн, став самым кассовым из всех фильмов серии (их на тот момент было 11). Фильм был номинирован на четыре «Оскара» и получил премию в номинации &laquo;Лучший грим&raquo;. Затем Абрамс продюсировал продолжения &laquo;Стартрек: Возмездие&raquo; (в 2013 году заработал $467 млн и обогнал приквел по сборам) и &laquo;Стартрек: Бесконечность&raquo; (2016). <br>На фото: Бенедикт Камбербэтч и Крис Пайн в фильме «Стартрек: Возмездие»
В качестве режиссера Абрамс работал над фильмами &laquo;Звездные войны: Пробуждение силы&raquo; (2015) и &laquo;Звездные войны: Скайуокер. Восход&raquo; (2019). Фильм 2017 года &laquo;Звездные войны: Последние джедаи&raquo; он продюсировал. Последний собрал $1,3 млрд и занял 14 место в списке самых кассовых фильмов в мире за всю историю кинематографа. <br>На фото: Дэйзи Ридли и Харрисон Форд в фильме &laquo;Звездные войны: Пробуждение силы&raquo; В качестве режиссера Абрамс работал над фильмами &laquo;Звездные войны: Пробуждение силы&raquo; (2015) и &laquo;Звездные войны: Скайуокер. Восход&raquo; (2019). Фильм 2017 года &laquo;Звездные войны: Последние джедаи&raquo; он продюсировал. Последний собрал $1,3 млрд и занял 14 место в списке самых кассовых фильмов в мире за всю историю кинематографа. <br>На фото: Дэйзи Ридли и Харрисон Форд в фильме &laquo;Звездные войны: Пробуждение силы&raquo;
В научно-фантастическом телесериале Абрамса &laquo;Алькатрас&raquo; (2012) расследуется исчезновение 300 человек из тюрьмы 50 лет назад. Главные роли в драме сыграли Сара Джонс и Хорхе Гарсиа В научно-фантастическом телесериале Абрамса &laquo;Алькатрас&raquo; (2012) расследуется исчезновение 300 человек из тюрьмы 50 лет назад. Главные роли в драме сыграли Сара Джонс и Хорхе Гарсиа
Продюсером научно-фантастического фильма &laquo;Супер 8&raquo; (2011) Абрамса является Стивен Спилберг. Лента получила название в честь камеры Super 8 и 8-мм кинопленки, на которую Абрамс и Спилберг снимали в детстве. По сюжету фильма подростки становятся свидетелями крушения поезда и начинают замечать странные события в их городке Продюсером научно-фантастического фильма &laquo;Супер 8&raquo; (2011) Абрамса является Стивен Спилберг. Лента получила название в честь камеры Super 8 и 8-мм кинопленки, на которую Абрамс и Спилберг снимали в детстве. По сюжету фильма подростки становятся свидетелями крушения поезда и начинают замечать странные события в их городке
Абрамс написал сценарии к фильмам &laquo;Миссия невыполнима 3&raquo;, &laquo;Как преуспеть в делах&raquo;, &laquo;Что касается Генри&raquo;, &laquo;Вечно молодой&raquo;, &laquo;На рыбалку&raquo;, &laquo;Армагеддон&raquo;, &laquo;Супер 8&raquo;, &laquo;Звездные войны: Пробуждение силы&raquo;, &laquo;Звездные войны: Скайуокер. Восход&raquo;. Также он является сценаристом сериалов &laquo;Фелисити&raquo;, &laquo;Остаться в живых&raquo;, &laquo;Грань&raquo; и &laquo;Под прикрытием&raquo;. <br>На фото: кадр из фильма &laquo;Звездные войны: Скайуокер. Восход&raquo; (2019) Абрамс написал сценарии к фильмам &laquo;Миссия невыполнима 3&raquo;, &laquo;Как преуспеть в делах&raquo;, &laquo;Что касается Генри&raquo;, &laquo;Вечно молодой&raquo;, &laquo;На рыбалку&raquo;, &laquo;Армагеддон&raquo;, &laquo;Супер 8&raquo;, &laquo;Звездные войны: Пробуждение силы&raquo;, &laquo;Звездные войны: Скайуокер. Восход&raquo;. Также он является сценаристом сериалов &laquo;Фелисити&raquo;, &laquo;Остаться в живых&raquo;, &laquo;Грань&raquo; и &laquo;Под прикрытием&raquo;. <br>На фото: кадр из фильма &laquo;Звездные войны: Скайуокер. Восход&raquo; (2019)
Джей Джей Абрамс на оскаровской вечеринке Vanity Fair в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Лос-Анджелесе, 2020 год Джей Джей Абрамс на оскаровской вечеринке Vanity Fair в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Лос-Анджелесе, 2020 год
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Подростковая драма «Фелисити», созданная Абрамсом и Мэттом Ривзом, выходила на телеканале The WB с 1998 по 2002 год. Сериал о студентке университета Нью-Йорка Фелисити Портер (Кери Расселл) получил премии «Золотой глобус» и «Эмми»
С 2001 по 2006 год на канале ABC выходил сериал «Шпионка», придуманный Абрамсом. Главная героиня истории — двойной агент ЦРУ (Дженнифер Гарнер), которая борется с обманувшим ее сверхсекретным шпионским подразделением. Заглавную мелодию к сериалу Абрамс написал сам
Абрамс является автором идеи, исполнительным продюсером, сценаристом и режиссером сериала «Остаться в живых» («LOST»), выходившего в 2004–2010 гг. Проект о потерпевших авиакатастрофу пассажирах получил «Эмми», «Золотой глобус» и многие другие награды — в общей сложности сериал стал лауреатом более 100 премий
В 2006 году Абрамс снял третью часть боевика «Миссия: невыполнима» с Томом Крузом в главной роли. Фильм собрал по всему миру $397,8 млн. Затем Абрамс продюсировал продолжения франшизы — «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011), «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015), «Миссия невыполнима: Последствия» (2018) и «Миссия невыполнима 7» (2022)
Режиссерский проект Абрамса «Стартрек» получил 94% «свежести» на Rotten Tomatoes и собрал $385 млн, став самым кассовым из всех фильмов серии (их на тот момент было 11). Фильм был номинирован на четыре «Оскара» и получил премию в номинации «Лучший грим». Затем Абрамс продюсировал продолжения «Стартрек: Возмездие» (в 2013 году заработал $467 млн и обогнал приквел по сборам) и «Стартрек: Бесконечность» (2016). <br>На фото: Бенедикт Камбербэтч и Крис Пайн в фильме «Стартрек: Возмездие»
В качестве режиссера Абрамс работал над фильмами «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015) и «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (2019). Фильм 2017 года «Звездные войны: Последние джедаи» он продюсировал. Последний собрал $1,3 млрд и занял 14 место в списке самых кассовых фильмов в мире за всю историю кинематографа. <br>На фото: Дэйзи Ридли и Харрисон Форд в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы»
В научно-фантастическом телесериале Абрамса «Алькатрас» (2012) расследуется исчезновение 300 человек из тюрьмы 50 лет назад. Главные роли в драме сыграли Сара Джонс и Хорхе Гарсиа
Продюсером научно-фантастического фильма «Супер 8» (2011) Абрамса является Стивен Спилберг. Лента получила название в честь камеры Super 8 и 8-мм кинопленки, на которую Абрамс и Спилберг снимали в детстве. По сюжету фильма подростки становятся свидетелями крушения поезда и начинают замечать странные события в их городке
Абрамс написал сценарии к фильмам «Миссия невыполнима 3», «Как преуспеть в делах», «Что касается Генри», «Вечно молодой», «На рыбалку», «Армагеддон», «Супер 8», «Звездные войны: Пробуждение силы», «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Также он является сценаристом сериалов «Фелисити», «Остаться в живых», «Грань» и «Под прикрытием». <br>На фото: кадр из фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (2019)
Джей Джей Абрамс на оскаровской вечеринке Vanity Fair в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Лос-Анджелесе, 2020 год
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