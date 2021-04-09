Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Культура

Умер рэпер DMX

Рэпер DMX умер в больнице города Уайт-Плейнс в возрасте 50 лет. За неделю до смерти артист был госпитализирован с сердечным приступом, его подключили к аппарату жизнеобеспечения. По информации американской прессой причиной приступа стала передозировка наркотиками.

DMX поднялся на вершину популярности в конце 90-х годов с хитом «Party Up». Первые пять альбомов рэпера неизменно стартовали на первой строчке чарта Billboard 200. В начале века DMX имел успешную кинокарьеру, снявшись в экшен-хитах «Ромео должен умереть» и «Из колыбели в могилу», где его партнером выступил звезда гонконгского кино Джет Ли.

close
Эрл Симмонс, рэпер DMX (18 декабря 1970 &mdash; 9 апреля 2021) Эрл Симмонс, рэпер DMX (18 декабря 1970 &mdash; 9 апреля 2021)
Рэпер DMX выступает на фестивале &laquo;Вудсток&raquo; в штате Нью-Йорк, 23 июля 1999 года Рэпер DMX выступает на фестивале &laquo;Вудсток&raquo; в штате Нью-Йорк, 23 июля 1999 года
Рэпер DMX произносит речь после получения награды в номинации «Артист года в стиле R&B» на шоу Billboard Music Awards, 1999 год Рэпер DMX произносит речь после получения награды в номинации «Артист года в стиле R&B» на шоу Billboard Music Awards, 1999 год
Кадр из фильма &laquo;Ромео должен умереть&raquo; (2000) Кадр из фильма &laquo;Ромео должен умереть&raquo; (2000)
Кадр из фильма &laquo;От колыбели до могилы&raquo; режиссера Анджея Бартковяк (2003) Кадр из фильма &laquo;От колыбели до могилы&raquo; режиссера Анджея Бартковяк (2003)
Кадр из фильма &laquo;Не умирай в одиночку&raquo; режиссера Эрнеста Дикерсона (2004) Кадр из фильма &laquo;Не умирай в одиночку&raquo; режиссера Эрнеста Дикерсона (2004)
Рэпер DMX на премьере фильма &laquo;Не умирай в одиночку&raquo; режиссера Эрнеста Дикерсона (2004) Рэпер DMX на премьере фильма &laquo;Не умирай в одиночку&raquo; режиссера Эрнеста Дикерсона (2004)
Рэпер DMX во время выступления, 2014 год Рэпер DMX во время выступления, 2014 год
Рэпер DMX, 2017 год Рэпер DMX, 2017 год
Рэпер DMX выступает во время перерыва в баскетбольном матче, 2017 год Рэпер DMX выступает во время перерыва в баскетбольном матче, 2017 год
Рэпер DMX во время выступления, 2019 год Рэпер DMX во время выступления, 2019 год
Рэпер DMX Рэпер DMX
Все фоторепортажи К первому кадру
Умерла актриса Нина Зоткина
Умерла актриса Нина Зоткина
Анастасии Заворотнюк исполняется 50 лет
Анастасии Заворотнюк исполняется 50 лет
Угасшая звезда: жизнь и смерть Гийома Депардье
Угасшая звезда: жизнь и смерть Гийома Депардье
Умер актер Артем Тынкасов
Умер актер Артем Тынкасов
Эрл Симмонс, рэпер DMX (18 декабря 1970 — 9 апреля 2021)
Рэпер DMX выступает на фестивале «Вудсток» в штате Нью-Йорк, 23 июля 1999 года
Рэпер DMX произносит речь после получения награды в номинации «Артист года в стиле R&B» на шоу Billboard Music Awards, 1999 год
Кадр из фильма «Ромео должен умереть» (2000)
Кадр из фильма «От колыбели до могилы» режиссера Анджея Бартковяк (2003)
Кадр из фильма «Не умирай в одиночку» режиссера Эрнеста Дикерсона (2004)
Рэпер DMX на премьере фильма «Не умирай в одиночку» режиссера Эрнеста Дикерсона (2004)
Рэпер DMX во время выступления, 2014 год
Рэпер DMX, 2017 год
Рэпер DMX выступает во время перерыва в баскетбольном матче, 2017 год
Рэпер DMX во время выступления, 2019 год
Рэпер DMX
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Культура /
Главные фильмы великого Сидни Люмета
Главные фильмы великого Сидни Люмета
11
Культура /
«Секс в большом городе» и не только: Синтии Никсон — 55
«Секс в большом городе» и не только: Синтии Никсон — 55
10
Культура /
От «Санта-Барбары» до «Карточного домика»: Робин Райт — 55
От «Санта-Барбары» до «Карточного домика»: Робин Райт — 55
13
Культура /
Угасшая звезда: жизнь и смерть Гийома Депардье
Угасшая звезда: жизнь и смерть Гийома Депардье
10
Культура /
Великий русский эмигрант: 50 лет назад умер Игорь Стравинский
Великий русский эмигрант: 50 лет назад умер Игорь Стравинский
14
Культура /
Кириллу Андрееву из «Иванушек» — 50
Кириллу Андрееву из «Иванушек» — 50
12
Культура /
От русского партизана до адвоката: 105 лет со дня рождения Грегори Пека
От русского партизана до адвоката: 105 лет со дня рождения Грегори Пека
12
Культура /
Вечно молодой: Антону Комолову — 45
Вечно молодой: Антону Комолову — 45
9
Культура /
Умер актер Артем Тынкасов
Умер актер Артем Тынкасов
7
Все фоторепортажи