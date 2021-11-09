Умер актер из «Дюны» Дин Стоквелл

Звезда оригинальной «Дюны» — Дин Стоквелл — скончался 7 ноября, но СМИ стало известно о трагедии спустя два дня. По данным Variety, смерть 85-летнего актера наступила во сне.

Стоквелл, еще будучи ребенком, попал в киноиндустрию — и сразу же получил роль первого плана. В девятилетнем возрасте актер сыграл в мюзикле «Поднять якоря» вместе с Фрэнком Синатрой и Джином Келли. И всего через два года выиграл «Золотой глобус» как лучший начинающий актер за роль сына Филиппа Грина.

В отличие от многих звездных детей, Стоквелл смог построить довольно успешную карьеру в Голливуде. Широкому зрителю артист знаком прежде всего по фильму «Дюна» 1984 года, где он сыграл доктора Веллингтона Юэ. После их сотрудничество с Дэвидом Линчем продолжилось — режиссер пригласил молодого актера в свой новый проект — «Синий бархат». В 80-х Стоквелл много снимался на телевидении, в том числе в сериале «Квантовый скачок». Его неоднократно номинировали на «Золотой глобус», премию «Эмми», он был дважды отмечен наградами Венецианского кинофестиваля. В 1992 году артист удостоился звезды на Голливудской аллее славы. Кроме того, Стоквелл снялся в сериале «Звездный крейсер «Галактика» и ленте «Париж, Техас». Последней работой актера стала драма «Развлечения», вышедшая в 2015 году.