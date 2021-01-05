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«Жизнь прекрасна, пока вы ей позволяете»: Дайан Китон — 75

Американская актриса Дайан Китон отмечает 75-летний юбилей. Обладательница премии «Оскар» дебютировала в кинематографе в картине Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец», где сыграла подругу и впоследствии жену Майкла Корлеоне — Кей Адамс. Во всем мире Китон также известна как одна из любимых актрис Вуди Аллена, у которого она снялась в семи фильмах. Высшей точкой ее сотрудничества с Алленом стала лента «Энни Холл», за роль в которой она была награждена премией «Оскар». Ее последней на сегодняшний день работой в кино стала роль в романтической комедии «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы», премьера которой состоялась декабре прошлого года.

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Дайан Китон, 2017 год Дайан Китон, 2017 год
Аль Пачино и Дайан Китон в фильме &laquo;Крестный отец&raquo; (1972) Аль Пачино и Дайан Китон в фильме &laquo;Крестный отец&raquo; (1972)
Вуди Аллен и Дайан Китон в фильме &laquo;Любовь и смерть&raquo; (1975) Вуди Аллен и Дайан Китон в фильме &laquo;Любовь и смерть&raquo; (1975)
Уоррен Битти и Дайан Китон в фильме &laquo;Красные&raquo; (1980) Уоррен Битти и Дайан Китон в фильме &laquo;Красные&raquo; (1980)
Мел Гибсон и Дайан Китон в фильме &laquo;Миссис Соффел» (1984) Мел Гибсон и Дайан Китон в фильме &laquo;Миссис Соффел» (1984)
Голди Хоун, Дайан Китон и Бетт Мидлер в картине «Клуб первых жен» (1996) Голди Хоун, Дайан Китон и Бетт Мидлер в картине «Клуб первых жен» (1996)
Аль Пачино и Дайан Китон в фильме &laquo;Крестный отец 3&raquo; (1990) Аль Пачино и Дайан Китон в фильме &laquo;Крестный отец 3&raquo; (1990)
Вуди Аллен и Дайан Китон в картине &laquo;Энни Холл&raquo; (1977) Вуди Аллен и Дайан Китон в картине &laquo;Энни Холл&raquo; (1977)
Дайан Китон в фильме &laquo;А вот и она&raquo; (2013) Дайан Китон в фильме &laquo;А вот и она&raquo; (2013)
Джек Николсон и Дайан Китон в картине &laquo;Любовь по правилам и без&raquo; (2003) Джек Николсон и Дайан Китон в картине &laquo;Любовь по правилам и без&raquo; (2003)
Роберт Де Ниро и Дайан Китон в картине &laquo;Большая свадьба&raquo; (2013) Роберт Де Ниро и Дайан Китон в картине &laquo;Большая свадьба&raquo; (2013)
Джереми Айронс и Дайан Китон в картине &laquo;Любовь, свадьбы и прочие катастрофы&raquo; (2020) Джереми Айронс и Дайан Китон в картине &laquo;Любовь, свадьбы и прочие катастрофы&raquo; (2020)
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Дайан Китон, 2017 год
Аль Пачино и Дайан Китон в фильме «Крестный отец» (1972)
Вуди Аллен и Дайан Китон в фильме «Любовь и смерть» (1975)
Уоррен Битти и Дайан Китон в фильме «Красные» (1980)
Мел Гибсон и Дайан Китон в фильме «Миссис Соффел» (1984)
Голди Хоун, Дайан Китон и Бетт Мидлер в картине «Клуб первых жен» (1996)
Аль Пачино и Дайан Китон в фильме «Крестный отец 3» (1990)
Вуди Аллен и Дайан Китон в картине «Энни Холл» (1977)
Дайан Китон в фильме «А вот и она» (2013)
Джек Николсон и Дайан Китон в картине «Любовь по правилам и без» (2003)
Роберт Де Ниро и Дайан Китон в картине «Большая свадьба» (2013)
Джереми Айронс и Дайан Китон в картине «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» (2020)
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