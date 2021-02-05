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Умер Кристофер Пламмер

Выдающийся актер, самый возрастной лауреат «Оскара», любимец советских зрителей Кристофер Пламмер умер на 92-м году жизни. За свою продолжительную карьеру актер сыграл более сотни ролей и продолжал активно сниматься даже когда ему было за 80. Канадский актер хорошо знаком любому поколению — как за рубежом, так и в нашей стране.

Оскароносная картина «Звуки музыки» 1965 года стала большим хитом по всему миру и с большим успехом прошла в советских кинотеатрах. А в 1970 году он сыграл одну из главных ролей в грандиозном эпике Сергея Бондарчука «Ватерлоо» о последней битве Наполеона.

«Газета.Ru» выбрала самые яркие фильмы с участием великого актера.

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Кадр из фильма «Звуки музыки» (1965) Кадр из фильма «Звуки музыки» (1965)
Кадр из фильма «Ватерлоо» (1970) Кадр из фильма «Ватерлоо» (1970)
Кадр из фильма «Возвращение Розовой пантеры» (1975) Кадр из фильма «Возвращение Розовой пантеры» (1975)
Кадр из фильма «12 обезьян» (1995) Кадр из фильма «12 обезьян» (1995)
Кадр из фильма «Игры разума» (2001) Кадр из фильма «Игры разума» (2001)
Кадр из фильма «Сокровище нации» (2004) Кадр из фильма «Сокровище нации» (2004)
Кадр из фильма «Воображариум доктора Парнаса» (2009) Кадр из фильма «Воображариум доктора Парнаса» (2009)
Кадр из фильма «Последнее воскресение» (2009) Кадр из фильма «Последнее воскресение» (2009)
Кадр из фильма «Начинающие» (2010) Кадр из фильма «Начинающие» (2010)
Кадр из фильма «Девушка с татуировкой дракона» (2011) Кадр из фильма «Девушка с татуировкой дракона» (2011)
Кадр из фильма «Все деньги мира» (2017) Кадр из фильма «Все деньги мира» (2017)
Кадр из фильма «Достать ножи» (2019) Кадр из фильма «Достать ножи» (2019)
Кристофер Пламмер на 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар», 2018 год Кристофер Пламмер на 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар», 2018 год
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Кадр из фильма «Звуки музыки» (1965)
Кадр из фильма «Ватерлоо» (1970)
Кадр из фильма «Возвращение Розовой пантеры» (1975)
Кадр из фильма «12 обезьян» (1995)
Кадр из фильма «Игры разума» (2001)
Кадр из фильма «Сокровище нации» (2004)
Кадр из фильма «Воображариум доктора Парнаса» (2009)
Кадр из фильма «Последнее воскресение» (2009)
Кадр из фильма «Начинающие» (2010)
Кадр из фильма «Девушка с татуировкой дракона» (2011)
Кадр из фильма «Все деньги мира» (2017)
Кадр из фильма «Достать ножи» (2019)
Кристофер Пламмер на 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар», 2018 год
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