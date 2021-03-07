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Герой нашего времени: Брайану Крэнстону — 65

Американский актер Брайан Ли Крэнстон родился 7 марта 1956 года в Сан-Фернандо в актерской семье. В 16 лет Крэнстон записался в школьную программу усиления департамента полиции Лос-Анджелеса. Несмотря на планы пойти работать в полицию, при выборе факультативного предмета для дополнительного образования он остановился на актерском мастерстве. Забросив колледж, Крэнстон отправился в Нью-Йорк, где сначала попал на кастинг для съемки в рекламных роликах, а потом стал появляться на телевидении. В 1983 году он сыграл первую заметную роль в проекте «Бесконечная любовь». А в 1998 году на съемках эпизода «Секретных материалов» познакомился с будущим создателем «Во все тяжкие» Винсом Гиллиганом.

К началу 2000-х Крэнстон сыграл в минисериале Тома Хэнкса «С Земли на Луну» и в фильме Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана». В 2000 году он привлек к себе внимание зрителей и критиков ролью в сериале «Малкольм в центре внимания», благодаря которому он трижды был номинирован на «Эмми». Сериал продлился до 2006 года, за это время он также успел появиться в другом успешном проекте «Как я встретил вашу маму». В 2008 году на экраны вышел сериал «Во все тяжкие», который принес Крэнстону международное признание и продержался в эфире пять лет. В декабре 2020 года на канале Showtime состоялась премьера сериала «Ваша честь», где Крэнстон сыграл главную роль.

Главные роли Брайана Крэнстона — в нашей фотогалерее.

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Брайан Крэнстон в сериале «Во все тяжкие» (2008&ndash;2013) Брайан Крэнстон в сериале «Во все тяжкие» (2008&ndash;2013)
Кадр из фильма «Годзилла» (2014) Кадр из фильма «Годзилла» (2014)
Брайан Крэнстон в фильме «Драйв» (2011) Брайан Крэнстон в фильме «Драйв» (2011)
Кадр из фильма «Операция «Арго» (2012) Кадр из фильма «Операция «Арго» (2012)
Луис С.К. и Брайан Крэнстон в фильме «Трамбо» (2015) Луис С.К. и Брайан Крэнстон в фильме «Трамбо» (2015)
Брайан Крэнстон в сериале «Во все тяжкие» (2008&ndash;2013) Брайан Крэнстон в сериале «Во все тяжкие» (2008&ndash;2013)
Брайан Крэнстон в фильме «Вспомнить все» (2012) Брайан Крэнстон в фильме «Вспомнить все» (2012)
Дайан Крюгер и Брайан Крэнстон в фильме &laquo;Афера под прикрытием&raquo; (2016) Дайан Крюгер и Брайан Крэнстон в фильме &laquo;Афера под прикрытием&raquo; (2016)
Брайан Крэнстон в сериале &laquo;Электрические сны Филипа К. Дика&raquo; (2017 – 2018) Брайан Крэнстон в сериале &laquo;Электрические сны Филипа К. Дика&raquo; (2017 – 2018)
Кадр из сериала &laquo;Ваша честь&raquo; (2020-2021) Кадр из сериала &laquo;Ваша честь&raquo; (2020-2021)
Брайан Крэнстон с супругой Робин Дирден на церемонии вручения премии &laquo;Оскар&raquo; в Лос-Анджелесе, 2016 год Брайан Крэнстон с супругой Робин Дирден на церемонии вручения премии &laquo;Оскар&raquo; в Лос-Анджелесе, 2016 год
Брайан Крэнстон со статуэткой за лучшую мужскую роль в фильме «До самого конца» во время церемонии вручения наград Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе, 2017 год Брайан Крэнстон со статуэткой за лучшую мужскую роль в фильме «До самого конца» во время церемонии вручения наград Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе, 2017 год
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Брайан Крэнстон в сериале «Во все тяжкие» (2008–2013)
Кадр из фильма «Годзилла» (2014)
Брайан Крэнстон в фильме «Драйв» (2011)
Кадр из фильма «Операция «Арго» (2012)
Луис С.К. и Брайан Крэнстон в фильме «Трамбо» (2015)
Брайан Крэнстон в сериале «Во все тяжкие» (2008–2013)
Брайан Крэнстон в фильме «Вспомнить все» (2012)
Дайан Крюгер и Брайан Крэнстон в фильме «Афера под прикрытием» (2016)
Брайан Крэнстон в сериале «Электрические сны Филипа К. Дика» (2017 – 2018)
Кадр из сериала «Ваша честь» (2020-2021)
Брайан Крэнстон с супругой Робин Дирден на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 2016 год
Брайан Крэнстон со статуэткой за лучшую мужскую роль в фильме «До самого конца» во время церемонии вручения наград Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе, 2017 год
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