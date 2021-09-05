05 сентября 2021, 09:49 Фоторепортажи Боже, храни «Королеву» : 75 лет Фредди Меркьюри

5 сентября солисту легендарной группы Queen Фредди Меркьюри исполнилось бы 75 лет. В одном из интервью на вопрос журналиста Дэвида Уигга о том, кем он видит себя через 20 лет, певец ответил: «Я прожил невероятно насыщенную жизнь, и если я завтра умру, то не буду ни о чем жалеть. Я сделал все, что хотел».



«Газета.Ru» рассказывает о жизни рок-музыканта в фотографиях.

close Фредди Меркьюри (1946–1991) Фронтмен группы Queen родился 5 сентября 1946 года в городе Стоун Таун на острове Унгуджа (Занзибар). Школу певец окончил в Индии, а колледж уже в Англии, куда его семья переехала в 1966 году. Любимым увлечением Фредди Меркьюри с детства было коллекционирование марок. Сейчас его коллекция хранится в Музее Почты Великобритании Первые шаги в музыке начались у Фредди Меркьюри в возрасте 13 лет – тогда он со своими одноклассниками из школы-интерната в Индии создал группу The Hectics. Солист Queen не был вокалистом в первом музыкальном проекте, а играл на фортепиано. Группа исполняла каверы и просуществовала три года. Потом семья Меркьюри переехала в Англию Одна из самых известных легенд рок-н-ролла связана со встречей Дэвида Боуи и Фредди Меркьюри. Она гласит, что музыканты впервые увиделись, когда солит Queen еще учился в лондонском колледже. Тогда Боуи выступал на одной из перемен, а Меркьюри предложил помочь поднести музыкальное оборудование. Следующая их встреча состоялась на рынке после выхода альбома Боуи «Space Oddity». Меркьюри, работавший тогда в одном из обувных ларьков, подарил британскому исполнителю пару ботинок, на которые у певца якобы не хватило денег В 70-е годы Фредди Меркьюри встретил свою будущую жену Мэри Остин. Молодая пара была вместе несколько лет, пока Меркьюри не признался в своей бисексуальности. После расставания они поддерживали близкие отношения, певец даже оставил ей часть наследства и написал для нее балладу «Love of My Life» Фредди Меркьюри выпустил свой первый сингл в 1973 году под псевдонимом Ларри Люрекс – это были песни «I Can Hear Music» и «Goin’ Back». Треки были записаны за две недели до выхода дебютного альбома группы Queen Под конец своего обучения в колледже, Меркьюри начал общаться с участниками рок-группы Smile, которая и стала предшественницей легендарной Queen. В 1970 году вокалист и басист Тим Стаффел покинул группу, а Фредди Меркьюри занял его место. В 1971 году к группе присоединился еще басист Джон Дикон Название группы придумал Фредди Меркьюри. Существует мнение, что название «Queen» отсылает не только к королеве, но также обозначает геев. Однако сам Меркьюри говорил, что гомосексуальный подтекст в названии – не самое главное. Важно, что оно звучит просто величественно и запоминается. Помимо названия, Меркьюри также придумал дизайн логотипа для первого альбома и фирменный знак группы. Примерно в это же время Фаррух Булсара официально сменил имя на Фредди Меркьюри Одна из главных фишек Меркьюри — пение в микрофон без стойки — зародилась случайно. На одном из ранних выступлений у певца сломалась стойка. Вместо того, чтобы заменить оборудование, исполнитель продолжил петь В 1979 году Меркьюри предложили выступить в лондонском «Колизее» – театре для оперных и балетных спектаклей. Тогда фронтмен Queen впервые спел знаменитую «Богемскую рапсодию» В 1983 году Фредди Меркьюри договорился записать несколько песен вместе с Майклом Джексоном. Одна из совместных песен вошла в сольных альбом фронтмена Queen под названием «Mr. Bad Guy». Вторую песню Джексон в итоге выпустил вместе с Миком Джаггером, а третья до сих пор не издана. Ходят слухи, что музыканты просто не сработались Фредди Меркьюри и оперная певица Монсеррат Кабалье прибывают в Королевский Альберт-холл в Лондоне, чтобы представить дуэт «Барселона», 1988 год Наркотиков, алкоголя и вечеринок было в достатке у Фредди Меркьюри. Одно из таких мероприятий прошло в большом зале отеля Fairmont в Новом Орлеане. Биограф музыканта Лесли-Энн Джонс вспоминает тот вечер так: «помещение было заполнено карликами и трансвеститами, глотателями огня и женщинами-борцами в грязи, стриптизерами и змеями, уличными музыкантами, танцорами вуду и зулу, проститутками, цыганами и уродцами». На фото: Кэтрин Зета Джонс, Фредди Меркьюри и Джилл Гаскойн на вечеринке, 1987 год Актриса Клео Рокос в мемуарах подробно рассказала о дружбе Меркьюри и принцессы Дианы, которых якобы объединила любовь к сериалу «Золотые девочки». Она поделилась историей о том, как Меркьюри переодел принцессу Ди в мужчину и провел на одну из вечеринок Свой первый сольный альбом «Mr. Bad Guy» Меркьюри посвятил «коту Джерри, а также Тому, Оскару и Тиффани, и всем любителям кошек во Вселенной – пускай все остальные идут к черту». Известно, что исполнитель был безумно любил своих пушистых друзей и даже звонил им в дороге. Он также посвятил песню «Delilah» своей кошке В 1986 году на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялся заключительный концерт Queen. Это выступление признали лучшим сетом в истории рок-музыки. Пластинка с лайва стала платиновой аж пять раз Еще до последнего концерта Меркьюри диагностировали ВИЧ. К концу 80-х годов появились слухи о том, что фронтмен Queen болен, но сам певец рассказал миру о диагнозе только 23 ноября 1991 года – за день до смерти. Меркьюри умер 24 ноября 1991 года от бронхиальной пневмонии, вызванной осложнениями СПИДа в возрасте 45 лет Памятник Фредди Меркьюри в швейцарском Монтре

