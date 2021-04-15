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В Минске попрощались с солистом «Песняров» Борткевичем

В Белгосфилармонии состоялась церемония прощания с белорусским артистом Леонидом Борткевичем, который скончался 13 апреля в возрасте 71 года от сахарного диабета. Проститься с бывшим солистом ансамбля «Песняры» пришли его родные, друзья и коллеги по сцене, в зале играли песни «Песняров», сообщает TUT.BY.

Солистом ансамбля Борткевич был с 1970-го по 1980 год, а затем покинул коллектив из-за невозможности совмещать творчество с учебой на режиссерском факультете ГИТИСа. В 1989 году он вместе с женой, гимнасткой Ольгой Корбут, и сыном Ричардом уехал в США, где прожил 10 лет. Вернувшись домой, Борткевич снова присоединился к коллективу и состоял в нем вплоть до 2003 года. С середины нулевых и до самой смерти артист руководил собственным ансамблем «Песняры». Он известен как исполнитель хитов «Александрина», «Белоруссия», «Вероника», «Березовый сок» и других. За неделю до смерти Борткевич выступал в санатории «Юность».

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Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Музыкант ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Вадим Косенко во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года Музыкант ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Вадим Косенко во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Композитор Эдуард Ханок во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года Композитор Эдуард Ханок во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
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Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА «Песняры» Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА «Песняры» Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА «Песняры» Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА «Песняры» Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Музыкант ансамбля «Песняры» Вадим Косенко во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА «Песняры» Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА «Песняры» Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА «Песняры» Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА «Песняры» Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Композитор Эдуард Ханок во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА «Песняры» Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА «Песняры» Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
Во время церемонии прощания с бывшим солистом ВИА «Песняры» Леонидом Борткевичем в Минске, 15 апреля 2021 года
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