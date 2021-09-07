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Скончался сценограф Киркорова и Пугачевой Борис Краснов

Российский художник-постановщик Борис Краснов ушел из жизни на 61-м году жизни. Последние месяцы он находился в хосписе в состоянии комы из-за перенесенного инсульта, медики практически не давали ему шансов на выздоровление.

Краснов прославился благодаря работе со звездами отечественной эстрады. В 90-х и 00-х он ставил шоу таким артистам как Алла Пугачева (ее «Рождественские встречи»), Филипп Киркоров, Людмила Гурченко, Валерий Леонтьев и многим другим. Сценограф был почетным членом Российской академии художеств и членом Союза театральных деятелей России. За свою жизнь он осуществил порядка 3,5 тыс. проектов.
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