07 сентября 2021, 10:43 Фоторепортажи Скончался сценограф Киркорова и Пугачевой Борис Краснов

Российский художник-постановщик Борис Краснов ушел из жизни на 61-м году жизни. Последние месяцы он находился в хосписе в состоянии комы из-за перенесенного инсульта, медики практически не давали ему шансов на выздоровление.



Краснов прославился благодаря работе со звездами отечественной эстрады. В 90-х и 00-х он ставил шоу таким артистам как Алла Пугачева (ее «Рождественские встречи»), Филипп Киркоров, Людмила Гурченко, Валерий Леонтьев и многим другим. Сценограф был почетным членом Российской академии художеств и членом Союза театральных деятелей России. За свою жизнь он осуществил порядка 3,5 тыс. проектов.

close Алла Пугачева и Борис Краснов, 1998 год Борис Краснов демонстрирует спортивную форму, подаренную ему игроками и тренерами футбольной команды «Динамо», 2002 год Борис Краснов и модельер Валентин Юдашкин на праздновании 45-летия художника в зале торжеств «Форум Холл», 2006 год Борис Краснов на юбилее Валерия Сюткина, 2008 год Певица Алла Пугачева, дизайнер, дизайнер, сценограф Борис Краснов и телеведущий Максим Галкин на церемонии празднования юбилея Бориса Краснова, 2011 год Режиссер Марк Захаров и сценограф Борис Краснов перед началом концерта «Великие голоса России»,2009 год Борис Краснов на церемонии награждения премии «Музыкальное сердце театра» в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2009 год Борис Краснов и Вячеслав Фетисов с супругой на вечеринке, посвященной 49-летию Бориса Краснова, 2011 год Борис Краснов - лауреат премии «Персона года 2010» на церемонии вручения награды в «Президент-Отеле», 2010 год Художник-постановщик Борис Краснов (22 января 1961 год — 7 сентября 2021)

