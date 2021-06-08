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«Мне нужен герой»: Бонни Тайлер — 70

Британская певица Бонни Тайлер (имя при рождении — Гейнор Хопкинс) родилась в семье угольного шахтера и домохозяйки, у которых помимо нее было еще пятеро детей. Впервые она начала петь в протестантской церкви. Не получив даже школьного аттестата, Тайлер устроилась работать в магазин. Затем она начала ходить по песенным конкурсам и подрабатывать на бэк-вокале. После перенесенной операции на голосовых связках артистка приобрела уникальный хриплый голос. Благодаря необычному тембру певицу начали замечать менеджеры. В 1976 году ее продюсерами и авторами песен стали Ронни Скотт и Стив Вулф.

Популярность к Тайлер пришла с выходом ее альбома The World Starts Tonight в 1977 году, а также синглов «Lost in France» и «More Than a Lover». В 1978-м ее сингл «It's a Heartache» достиг третьего места в американском Billboard Hot 100. В 1980 году артистка вместе с композитором и продюсером Джимом Стайнманом записала рок-композицию «Total Eclipse of the Heart», которая стала хитом. Он вошел в альбом Faster Than the Speed of Night 1983 года.

Одной из самых популярных песен Тайлер стала «Holding Out for a Hero» («Требую героя»), которая попала в топ хитов нескольких европейских стран, Канады и США. Она широко известна по первой строчке припева «I need a hero» («Мне нужен герой»).

Всего Тайлер записала 18 студийных альбомов — последний Between the Earth and the Stars вышел в феврале 2021 года. В 2013-м исполнительница представляла Великобританию на «Евровидении» с песней «Believe in Me» и заняла 19 место в финале.

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Бонни Тайлер, 1992 год Бонни Тайлер, 1992 год
Бонни Тайлер, Англия, 1983 год Бонни Тайлер, Англия, 1983 год
Бонни Тайлер, 1978 год Бонни Тайлер, 1978 год
Бонни Тайлер во время интервью, 1990-е годы Бонни Тайлер во время интервью, 1990-е годы
Бонни Тайлер в одном из московских клубов, 1998 год Бонни Тайлер в одном из московских клубов, 1998 год
Бэн Блюмель и Бонни Тайлер на благотворительном вечере, 2019 год Бэн Блюмель и Бонни Тайлер на благотворительном вечере, 2019 год
Бонни Тайлер, Берлин, 2013 год Бонни Тайлер, Берлин, 2013 год
Бонни Тайлер на церемонии официального открытия 58-го международного конкурса песни &laquo;Евровидение&raquo;, Мальме, 2013 Бонни Тайлер на церемонии официального открытия 58-го международного конкурса песни &laquo;Евровидение&raquo;, Мальме, 2013
Бонни Тайлер в финале &laquo;Евровидения&raquo;, Мальме, 2013 Бонни Тайлер в финале &laquo;Евровидения&raquo;, Мальме, 2013
Бонни Тайлер и Венке Майре, норвежская поп-певица, вместе поют на сцене Баден-Арены, 2019 год Бонни Тайлер и Венке Майре, норвежская поп-певица, вместе поют на сцене Баден-Арены, 2019 год
Бонни Тайлер, Берлин, 2019 год Бонни Тайлер, Берлин, 2019 год
Бонни Тайлер на шоу &laquo;Вечерний Ургант&raquo;, 2020 год Бонни Тайлер на шоу &laquo;Вечерний Ургант&raquo;, 2020 год
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Бонни Тайлер, 1992 год
Бонни Тайлер, Англия, 1983 год
Бонни Тайлер, 1978 год
Бонни Тайлер во время интервью, 1990-е годы
Бонни Тайлер в одном из московских клубов, 1998 год
Бэн Блюмель и Бонни Тайлер на благотворительном вечере, 2019 год
Бонни Тайлер, Берлин, 2013 год
Бонни Тайлер на церемонии официального открытия 58-го международного конкурса песни «Евровидение», Мальме, 2013
Бонни Тайлер в финале «Евровидения», Мальме, 2013
Бонни Тайлер и Венке Майре, норвежская поп-певица, вместе поют на сцене Баден-Арены, 2019 год
Бонни Тайлер, Берлин, 2019 год
Бонни Тайлер на шоу «Вечерний Ургант», 2020 год
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