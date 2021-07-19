19 июля 2021, 20:36 Фоторепортажи Не только «Шерлок» и «Доктор Стрэндж»: Бенедикту Камбербэтчу — 45

close Кадр из фильма «Ван Гог: Портрет, написанный словами» и кадр из мини-сериала «Патрик Мелроуз» За роль Стивена Хокинга в фильме «Хокинг» (2004) Камбербэтч был номинирован на премию BAFTA TV Awards как лучший актер. Также он стал лауреатом премии «Золотая нимфа» за лучшую актерскую работу в телефильме. В 2010 году Камбербэтч продолжил развивать тему личности Хокинга в сериале «Discovery: Во Вселенную со Стивеном Хокингом». В мини-сериале «Путешествие на край земли» (2005) Камбербэтч блестяще справился с главной ролью Эдмунда Тэлбота и получил одобрительные отзывы кинокритиков. В 2010 году Камбербэтч исполнил главную роль в телефильме «Ван Гог: Портрет, написанный словами». Картина получила высокий рейтинг на киносервисах и множество позитивных рецензий. Свою самую узнаваемую роль Камбербэтч получил в сериале BBC “Шерлок”, который начал выходить в 2010 году. Играя знаменитого сыщика, актер был номинирован на “Золотой глобус” и удостоился нескольких премий, включая “Эмми” и “Актер года” журнала GQ. Проект выходил в течение четырех сезонов. В 2017 году Камбербэтч подписал контракт на участие в пятом сезоне. В постановке “Франкенштейн” Камбербетч и Джонни Ли Миллер по очереди играли Виктора Франкенштейна и его Создание. Спектакль имел огромный успех у зрителей и критиков. В 2011 году вышли две видеоверсии постановки с участием обоих актеров. За роль Алана Тьюринга в исторической драме «Игра в имитацию» (2014) Камбербэтч был номинирован на премии «Оскар» («Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме») и «Золотой глобус» («Лучшая мужская роль в драме»). С 2015 года Камбербэтч играл Гамлета в одноименном спектакле. Видеоверсия постановки транслировалась в кинотеатрах и получила высокий рейтинг. В том же году актера удостоили звания Командора ордена Британской империи. В 2016 году Камбербэтч снялся в главной роли в картине “Доктор Стрэндж”. Затем этот персонаж появился в других фильмах Вселенной Marvel, включая блокбастеры “Мстители: Финал” (2019), “Человек-паук: Нет пути домой” (2021) и “Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия” (2021). В мини-сериале «Патрик Мелроуз» (2018) Камбербэтч появился в образе главного героя — аристократ-наркомана, который бежит от детских травм, собирая себя заново. Эта роль стала одна из лучших в карьере актера. В последние годы Камбербэтч снялся в нескольких полнометражных лентах — «Война токов» (2017), «1917» (2019), «Мавританец» (2020) (на фото) и других.



Британский актер Бенедикт Камбербэтч родился 19 июля 1976 года в Лондоне. Его родители — актеры Тимоти Карлтон и Ванда Вентхам. Одним из предков Камбербэтча был король Ричард III из династии Плантагенетов. Актер учился в престижных школах, и в 12 лет дебютировал на детской театральной сцене. Получив среднее образование, Камбербэтч в течение года преподавал английский язык в монастыре в Индии. Затем он изучал театральное мастерство в Манчестерском университете и Лондонской академии музыкального и драматического искусства. Этот путь вылился в блестящую карьеру, о которой «Газета.Ru» рассказывает в фотогалерее.