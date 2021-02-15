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БДСМ, скандалы и «Еровидение»: Maruv — 30 лет

Анна Корсун, она же певица Maruv, родилась в украинском Павлограде в семье шахтеров. С 14 лет гастролировала по стране с вокальным коллективом «Лик». В университет, однако, поступила не на творческую специальность: Maruv — обладательница диплома по направлению «радиофизика и электроника». Параллельно с учебой она участвовала в шоу «Голос» и «X-Фактор», но с обоих конкурсов повылетала.

В 2013 году певица основала группу The Pringlez, которая просуществовала пять лет. Это время звезда вспоминает как самое веселое и голодное: группа практически без каких-либо средств ездила на кастинге в Болгарию, Румынию, Молдову и Россию. Затем Корсун нашла продюсера, но успеха их тандем не принес: в 2018-м она разорвала контракт, выбрала себе псевдоним и занялась электронной поп-музыкой. В марте того же года Maruv выпустила хит «Drunk Groove» с диджеем Boosin (с ним они работают по сей день) и мгновенно стала знаменитой.

Клип на песню­ наделал шума — высокие каблуки, БДСМ-тематика и полураздетые танцовщицы. После этого певицу обвиняли в излишней сексуализации, она же сделала из эпатажного образа свою фишку. С тех пор Maruv записала альбом «Black Water» и EP «Hellcat Story», придумала альтер-эго Shlakoblochina и победила в украинском отборе «Евровидения». Правда, отказалась на него ехать «из-за кабальных условий контракта». Помимо пунктов о запрете гастролей в России, певицу ждал полный контроль над творческим процессом.

Сейчас Корсун живет в Киеве и параллельно является артисткой лейбла Warner Music Russia. 15 февраля певице исполнилось 30 лет.

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Певица Анна Корсун (Maruv) Певица Анна Корсун (Maruv)
Певица Анна Корсун (Maruv), победившая в номинации &laquo;Певица года&raquo;, после церемонии вручения премии &laquo;Женщина года 2019&raquo; по версии журнала Glamour в Московском музыкальном театре &laquo;Геликон-опера&raquo; Певица Анна Корсун (Maruv), победившая в номинации &laquo;Певица года&raquo;, после церемонии вручения премии &laquo;Женщина года 2019&raquo; по версии журнала Glamour в Московском музыкальном театре &laquo;Геликон-опера&raquo;
Певица Maruv после победы на национальном отборе на &laquo;Евровидение&raquo; в Киеве, 2019 год Певица Maruv после победы на национальном отборе на &laquo;Евровидение&raquo; в Киеве, 2019 год
Певица Анна Корсун (Maruv) во время церемонии вручения XVII ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки &laquo;МУЗ-ТВ 2019&raquo; Певица Анна Корсун (Maruv) во время церемонии вручения XVII ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки &laquo;МУЗ-ТВ 2019&raquo;
Певица Анна Корсун (Maruv) выступает на музыкальной премии &laquo;Жара Music Awards&raquo; в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, 2019 год Певица Анна Корсун (Maruv) выступает на музыкальной премии &laquo;Жара Music Awards&raquo; в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, 2019 год
Певица Анна Корсун (Maruv)на ежегодном музыкальном фестивале Europa Plus Live 2019 в СК &laquo;Лужники&raquo; в Москве Певица Анна Корсун (Maruv)на ежегодном музыкальном фестивале Europa Plus Live 2019 в СК &laquo;Лужники&raquo; в Москве
Певица Maruv во время выступления на национальном отборе на &laquo;Евровидение&laquo;в Киеве, 2019 год Певица Maruv во время выступления на национальном отборе на &laquo;Евровидение&laquo;в Киеве, 2019 год
Певица Анна Корсун (Maruv)выступает на музыкальной премии &laquo;Жара Music Awards&raquo; в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, 2019 год Певица Анна Корсун (Maruv)выступает на музыкальной премии &laquo;Жара Music Awards&raquo; в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, 2019 год
Певица Анна Корсун (Maruv) выступает на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки &laquo;Новая волна-2018&raquo; в Сочи Певица Анна Корсун (Maruv) выступает на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки &laquo;Новая волна-2018&raquo; в Сочи
Певица Анна Корсун (Maruv) во время съемок клипа Певица Анна Корсун (Maruv) во время съемок клипа
Певица Анна Корсун (Maruv) на церемонии European MTV Awards в Севильи, Испания, 2019 года Певица Анна Корсун (Maruv) на церемонии European MTV Awards в Севильи, Испания, 2019 года
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Певица Анна Корсун (Maruv)
Певица Анна Корсун (Maruv), победившая в номинации «Певица года», после церемонии вручения премии «Женщина года 2019» по версии журнала Glamour в Московском музыкальном театре «Геликон-опера»
Певица Maruv после победы на национальном отборе на «Евровидение» в Киеве, 2019 год
Певица Анна Корсун (Maruv) во время церемонии вручения XVII ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «МУЗ-ТВ 2019»
Певица Анна Корсун (Maruv) выступает на музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, 2019 год
Певица Анна Корсун (Maruv)на ежегодном музыкальном фестивале Europa Plus Live 2019 в СК «Лужники» в Москве
Певица Maruv во время выступления на национальном отборе на «Евровидение«в Киеве, 2019 год
Певица Анна Корсун (Maruv)выступает на музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, 2019 год
Певица Анна Корсун (Maruv) выступает на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2018» в Сочи
Певица Анна Корсун (Maruv) во время съемок клипа
Певица Анна Корсун (Maruv) на церемонии European MTV Awards в Севильи, Испания, 2019 года
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