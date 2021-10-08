«Артист больших и малых академических театров»: Леониду Куравлеву — 85

Леонид Куравлев родился в Москве в 1936 году. В кино он дебютировал еще в студенческие годы, в конце 1950-х, снявшись в драме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…», — и после этого фактически ежегодно появлялся на больших экранах, уйдя на покой лишь в 2010-х. Пожалуй, свою самую знаковую роль в карьере народный артист исполнил в комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», где сыграл харизматичного вора-авантюриста Жоржа Милославского.

8 октября Леониду Куравлеву исполняется 85 лет. Ключевые эпизоды жизни и карьеры актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».