08 октября 2021, 15:00
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«Артист больших и малых академических театров»: Леониду Куравлеву — 85
Леонид Куравлев родился в Москве в 1936 году. В кино он дебютировал еще в студенческие годы, в конце 1950-х, снявшись в драме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…», — и после этого фактически ежегодно появлялся на больших экранах, уйдя на покой лишь в 2010-х. Пожалуй, свою самую знаковую роль в карьере народный артист исполнил в комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», где сыграл харизматичного вора-авантюриста Жоржа Милославского.
8 октября Леониду Куравлеву исполняется 85 лет. Ключевые эпизоды жизни и карьеры актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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У Леонида Куравлева было непростое детство. Семья будущего актера жила небогато: отец работал слесарем, мать — парикмахером. Когда мальчику было четыре года, начала Великая Отечественная война — и его мать выслали по ложному обвинению на Север. Вместе с ней в ссылку позднее отправился и сам Куравлев. Впоследствии, впрочем, уже став звездой советского кино, артист называл время, проведенное на Севере, счастливым.
В школе Куравлеву тяжело давались точные науки. В связи с этим — когда юноша выбирал институт — он прислушался к словам двоюродной сестры, которая посоветовала ему идти во ВГИК: мол, на экзаменах в театральный сдавать технические дисциплины не нужно. В учреждение Куравлев в итоге все-таки поступил, но не с первого раза, — лишь спустя два года после окончания школы.
Кадр из фильма «Из Лебяжьего сообщают» (1960)
Во ВГИКе Куравлев обучался на курсе Бориса Бибикова и поначалу не выделялся среди других студентов — на втором курсе его даже пытались исключить из института. Но все-таки дали второй шанс и не прогадали: уже к окончанию университета Куравлева считали одним из самых одаренных и многообещающих выпускников.
Кадр из фильма «Мичман Панин» (1960)
Куравлев дебютировал на экране, еще будучи студентом, снявшись в драме Андрея Тарковского «Сегодня увольнения не будет…” и дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают». Параллельно с премьерами этих картин — в 1960-м — он устроился в труппу Театра-студии киноактера, где впоследствии проработал более 30 лет. А первую широкую известность получил благодаря другой ленте Шукшина — комедии «Живет такой парень», вышедшей в 1964 году.
Прорывным для карьеры Куравлева стало участие в советском ужастике «Вий» (1967), экранизации одноименной повести Николая Гоголя, — в фильме Константина Ершова и Георгия Кропачева он исполнил главную роль (Хомы Брута). Лента добилась оглушительного успеха в том числе и за пределами СССР, сделав артиста большой звездой. При этом, как позднее рассказывали участники съемочной группы, Куравлеву во время создания «Вия» удалось предотвратить несчастье: он спас Наталью Варлей, сыгравшую панночку, от падения с большой высоты.
Всего спустя год на советские экраны вышел другой культовый фильм с Куравлевым — экранизация сатирического произведения Ильфа и Петрова “Золотой теленок”, где актер сыграл молодого мошенника Шуру Балаганова. Партнерами артиста по съемочной площадке стали звезды отечественного кино: Сергей Юрский, Зиновий Гердт и Евгений Евстигнеев.
Куравлев исполнял образ вора-авантюриста неоднократно, однако самым успешным его воплощением, конечно же, стала роль Жоржа Милославского в легендарной комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В ходе работы над фильмом актер проявил мастерство импровизации, добавив ленте несколько культовых цитат: например, именно он дополнил фразу «Храните деньги в сберегательной кассе» уточнением «Если они у вас, конечно, есть!». Кстати, Милославского Куравлев мог и не сыграть вовсе: на роль пробовался в том числе и Андрей Миронов, но с его участием в проекте не сложилось.
Многие ассоциируют Куравлева исключительно с комедийными ролями (тут можно вспомнить, например, «Афоню», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Не может быть!»), однако были в его карьере и великие чисто драматические, серьезные роли: «С любимыми не расставайтесь», «Место встречи изменить нельзя», «Мы, нижеподписавшиеся».
Артист был женат всего один раз — на учительнице Нине, вместе с которой прожил более 50 лет, вплоть до смерти супруги в 2012-м. В их браке родились трое детей. Сам Куравлев вскоре после кончины жены начал вести затворнический образ жизни, перестав сниматься в кино и появляться на публике.
Званием «Народный артист РСФСР» Куравлева удостоили в 1977 году. Актер также является обладателем орденов «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
На фото: актеры Наталья Варлей, Леонид Куравлев и Светлана Аманова (слева направо) на творческом вечере «Гайдай всегда Гайдай!» к 90-летию режиссера Леонида Гайдая в Доме кино в Москве, 2013 год