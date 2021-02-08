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Про любовь и нежность: 45 лет Анне Меликян

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян родилась 8 февраля 1976 года в Баку, выросла в Ереване и в 17 лет переехала в Москву. В 1990-х она работала режиссером на телевидении, писала сценарии для рекламы и участвовала в организации различных шоу, включая новогодние огоньки и церемонию ММКФ. Обучаясь во ВГИКе, Меликян представила в качестве курсовой работы фильм «Полетели», в котором сыграла Нелли Уварова. Режиссер известна по фильмам «Звезда», «Русалка» и «Про любовь», а недавно на экраны вышел сериал «Нежность» с Константином Хабенским и Викторией Исаковой в главных ролях.

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Полнометражным дебютом Меликян стал &laquo;Марс&raquo;, показанный в 2004 году на Берлинском кинофестивале. Ее второй фильм &laquo;Русалка&raquo; стал обладателем приза за лучшую режиссуру на кинофестивале &laquo;Сандэнс&raquo; и приза ФИПРЕССИ на Берлинском кинофестивале. В 2008-м году лента была номинантом от России на &laquo;Оскар&raquo;. В том же году Меликян стала продюсером фильмов &laquo;М+Ж (Я Люблю Тебя)&raquo; и &laquo;Домовой&raquo;. На фото &mdash; кадр из фильма &laquo;Домовой&raquo; (2008). Полнометражным дебютом Меликян стал &laquo;Марс&raquo;, показанный в 2004 году на Берлинском кинофестивале. Ее второй фильм &laquo;Русалка&raquo; стал обладателем приза за лучшую режиссуру на кинофестивале &laquo;Сандэнс&raquo; и приза ФИПРЕССИ на Берлинском кинофестивале. В 2008-м году лента была номинантом от России на &laquo;Оскар&raquo;. В том же году Меликян стала продюсером фильмов &laquo;М+Ж (Я Люблю Тебя)&raquo; и &laquo;Домовой&raquo;. На фото &mdash; кадр из фильма &laquo;Домовой&raquo; (2008).
В 2011 году Меликян продюсировала сериал Александра Черных &laquo;Красавчик&raquo;. В описании фильма с Маратом Башаровым и Ольгой Лерман приводится вопрос &laquo;что делать, если тебя не берут на работу твоей мечты только из-за того, что ты женщина?&raquo;. В 2011 году Меликян продюсировала сериал Александра Черных &laquo;Красавчик&raquo;. В описании фильма с Маратом Башаровым и Ольгой Лерман приводится вопрос &laquo;что делать, если тебя не берут на работу твоей мечты только из-за того, что ты женщина?&raquo;.
Мелодрама &laquo;Звезда&raquo; 2014 года &mdash; режиссерский, продюсерский и сценарный проект Меликян. Фильма рассказывает истории любовницы олигарха и начинающей актрисы, которые сталкиваются с кризисом. Мелодрама &laquo;Звезда&raquo; 2014 года &mdash; режиссерский, продюсерский и сценарный проект Меликян. Фильма рассказывает истории любовницы олигарха и начинающей актрисы, которые сталкиваются с кризисом.
В короткометражке 2014 года &laquo;Такое настроение, адажио Баха и небольшой фрагмент из жизни девушки Лены&raquo; Меликян сняла актрису, режиссера и супругу Данилы Козловского Ольгу Зуеву. Также в ленте были задействованы актеры Максим Матвеев и Анжелика Каширина. В короткометражке 2014 года &laquo;Такое настроение, адажио Баха и небольшой фрагмент из жизни девушки Лены&raquo; Меликян сняла актрису, режиссера и супругу Данилы Козловского Ольгу Зуеву. Также в ленте были задействованы актеры Максим Матвеев и Анжелика Каширина.
Комедия Меликян &laquo;Про любовь&raquo; &mdash; первый фильм-альманах из одноименной трилогии, состоящий из пяти историй разных людей. Параллельные линии героев объединяет лекция, которую читает героиня Ренаты Литвиновой. Фильм получил &laquo;Главный приз&raquo; и &laquo;Приз жюри кинопрокатчиков&raquo; на фестивале &laquo;Кинотавр&raquo; в 2015 году. Комедия Меликян &laquo;Про любовь&raquo; &mdash; первый фильм-альманах из одноименной трилогии, состоящий из пяти историй разных людей. Параллельные линии героев объединяет лекция, которую читает героиня Ренаты Литвиновой. Фильм получил &laquo;Главный приз&raquo; и &laquo;Приз жюри кинопрокатчиков&raquo; на фестивале &laquo;Кинотавр&raquo; в 2015 году.
Следующий фильм трилогии &mdash; &laquo;Про любовь. Только для взрослых&raquo; &mdash; вышел в прокат 31 августа 2017 года. В картине снялись Джон Малкович, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Ингеборга Дапкунайте, Равшана Куркова, Александр Паль и другие Следующий фильм трилогии &mdash; &laquo;Про любовь. Только для взрослых&raquo; &mdash; вышел в прокат 31 августа 2017 года. В картине снялись Джон Малкович, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Ингеборга Дапкунайте, Равшана Куркова, Александр Паль и другие
В 2019 году на состоялась премьера фильма Меликян &laquo;Фея&raquo; с Константином Хабенским в главной роли. Его герой &mdash; разработчик игры &laquo;Коловрат&raquo;, который обнаруживает свое лицо на фреске Андрея Рублева в храме. Картина снята основанной Меликян кинокомпанией &laquo;Магнум&raquo;. В 2019 году на состоялась премьера фильма Меликян &laquo;Фея&raquo; с Константином Хабенским в главной роли. Его герой &mdash; разработчик игры &laquo;Коловрат&raquo;, который обнаруживает свое лицо на фреске Андрея Рублева в храме. Картина снята основанной Меликян кинокомпанией &laquo;Магнум&raquo;.
В 2018 году Меликян сняла короткометражку &laquo;Нежность&raquo; об одном дне из жизни Елены Ивановны в Санкт-Петербурге в поисках любви. Два года спустя режиссер продолжила историю героини в одноименном сериале. На фото &mdash; кадр из фильма &laquo;Нежность&raquo; (2018). В 2018 году Меликян сняла короткометражку &laquo;Нежность&raquo; об одном дне из жизни Елены Ивановны в Санкт-Петербурге в поисках любви. Два года спустя режиссер продолжила историю героини в одноименном сериале. На фото &mdash; кадр из фильма &laquo;Нежность&raquo; (2018).
Кадр из сериала &laquo;Нежность&raquo; (2020) Кадр из сериала &laquo;Нежность&raquo; (2020)
Сейчас в кинотеатрах идет драма Меликян &laquo;Трое&raquo; с Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Юлией Пересильд. По сюжету главный герой разрывается между двумя разными женщинами. Сейчас в кинотеатрах идет драма Меликян &laquo;Трое&raquo; с Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Юлией Пересильд. По сюжету главный герой разрывается между двумя разными женщинами.
В ноябре прошлого года издание Variety сообщило, что парижское агентство Reel Suspects приобрело сериал Меликян &laquo;Трое&raquo;. На фото &mdash; Анна Меликян на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2020 год. В ноябре прошлого года издание Variety сообщило, что парижское агентство Reel Suspects приобрело сериал Меликян &laquo;Трое&raquo;. На фото &mdash; Анна Меликян на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2020 год.
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Полнометражным дебютом Меликян стал «Марс», показанный в 2004 году на Берлинском кинофестивале. Ее второй фильм «Русалка» стал обладателем приза за лучшую режиссуру на кинофестивале «Сандэнс» и приза ФИПРЕССИ на Берлинском кинофестивале. В 2008-м году лента была номинантом от России на «Оскар». В том же году Меликян стала продюсером фильмов «М+Ж (Я Люблю Тебя)» и «Домовой». На фото — кадр из фильма «Домовой» (2008).
В 2011 году Меликян продюсировала сериал Александра Черных «Красавчик». В описании фильма с Маратом Башаровым и Ольгой Лерман приводится вопрос «что делать, если тебя не берут на работу твоей мечты только из-за того, что ты женщина?».
Мелодрама «Звезда» 2014 года — режиссерский, продюсерский и сценарный проект Меликян. Фильма рассказывает истории любовницы олигарха и начинающей актрисы, которые сталкиваются с кризисом.
В короткометражке 2014 года «Такое настроение, адажио Баха и небольшой фрагмент из жизни девушки Лены» Меликян сняла актрису, режиссера и супругу Данилы Козловского Ольгу Зуеву. Также в ленте были задействованы актеры Максим Матвеев и Анжелика Каширина.
Комедия Меликян «Про любовь» — первый фильм-альманах из одноименной трилогии, состоящий из пяти историй разных людей. Параллельные линии героев объединяет лекция, которую читает героиня Ренаты Литвиновой. Фильм получил «Главный приз» и «Приз жюри кинопрокатчиков» на фестивале «Кинотавр» в 2015 году.
Следующий фильм трилогии — «Про любовь. Только для взрослых» — вышел в прокат 31 августа 2017 года. В картине снялись Джон Малкович, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Ингеборга Дапкунайте, Равшана Куркова, Александр Паль и другие
В 2019 году на состоялась премьера фильма Меликян «Фея» с Константином Хабенским в главной роли. Его герой — разработчик игры «Коловрат», который обнаруживает свое лицо на фреске Андрея Рублева в храме. Картина снята основанной Меликян кинокомпанией «Магнум».
В 2018 году Меликян сняла короткометражку «Нежность» об одном дне из жизни Елены Ивановны в Санкт-Петербурге в поисках любви. Два года спустя режиссер продолжила историю героини в одноименном сериале. На фото — кадр из фильма «Нежность» (2018).
Кадр из сериала «Нежность» (2020)
Сейчас в кинотеатрах идет драма Меликян «Трое» с Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Юлией Пересильд. По сюжету главный герой разрывается между двумя разными женщинами.
В ноябре прошлого года издание Variety сообщило, что парижское агентство Reel Suspects приобрело сериал Меликян «Трое». На фото — Анна Меликян на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2020 год.
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