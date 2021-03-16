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Александре Даддарио — 35

Американская актриса Александра Даддарио родилась в Нью-Йорке в 1986 году. Ее первой значимой ролью стала Аннабет Чейз в фильме «Перси Джексон и похититель молний» 2010 года. За эту картину она получила номинацию на Teen Choice Award. Три года спустя актриса вернулась к роли в сиквеле «Перси Джексон и Море чудовищ». Позже Даддарио отметилась в хорроре «Техасская резня бензопилой 3D» (2013) и сыграла дочь персонажа Дуэйна «Скалы» Джонсона в фильме-катастрофе «Разлом Сан-Андреас» (2015).

Новый виток популярности пришел к актрисе после работы с Вуди Харрельсоном в первом сезоне «Настоящего детектива» в 2014 году. Через год Даддарио пригласили в шестую часть «Американской истории ужасов» и обновление франшизы «Спасатели Малибу», где ее партнером вновь стал Джонсон. Кроме того, Даддарио сыграла в картинах «Мы всегда жили в замке», «Игра Ганнибала», «Ты умеешь хранить секреты?» и других — в ее фильмографии насчитывается около 60 проектов. В 2019 году актриса сыграла Джейд в сериале «Почему женщины убивают?», который был продлен на второй сезон. Также она снималась в клипах групп Imagine Dragons («Radioactive») и Maroon 5 («Wait»).

16 марта актриса отмечает юбилей — ей исполняется 35 лет.

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Александра Даддарио в фильме «Спасатели Малибу» (2017) Александра Даддарио в фильме «Спасатели Малибу» (2017)
Александра Даддарио в фильме «Мы призываем тьму» (2020) Александра Даддарио в фильме «Мы призываем тьму» (2020)
Александра Даддарио в сериале «Настоящий детектив» (2014) Александра Даддарио в сериале «Настоящий детектив» (2014)
Александра Даддарио в фильме «Техасская резня бензопилой 3D» (2013) Александра Даддарио в фильме «Техасская резня бензопилой 3D» (2013)
Александра Даддарио в фильме «Когда мы познакомились» (2018) Александра Даддарио в фильме «Когда мы познакомились» (2018)
Александра Даддарио в фильме «Разлом Сан-Андреас» (2015) Александра Даддарио в фильме «Разлом Сан-Андреас» (2015)
Чарли Дэй и Александра Даддарио в сериале «В Филадельфии всегда солнечно» (2012) Чарли Дэй и Александра Даддарио в сериале «В Филадельфии всегда солнечно» (2012)
Александра Даддарио в сериале «Почему женщины убивают» (2019) Александра Даддарио в сериале «Почему женщины убивают» (2019)
Александра Даддарио в фильме «Перси Джексон и похититель молний» (2010) Александра Даддарио в фильме «Перси Джексон и похититель молний» (2010)
Александра Даддарио в фильме «Выбор» (2015) Александра Даддарио в фильме «Выбор» (2015)
Александра Даддарио в фильме «Птица в клетке. Заражение» (2020) Александра Даддарио в фильме «Птица в клетке. Заражение» (2020)
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Александра Даддарио в фильме «Спасатели Малибу» (2017)
Александра Даддарио в фильме «Мы призываем тьму» (2020)
Александра Даддарио в сериале «Настоящий детектив» (2014)
Александра Даддарио в фильме «Техасская резня бензопилой 3D» (2013)
Александра Даддарио в фильме «Когда мы познакомились» (2018)
Александра Даддарио в фильме «Разлом Сан-Андреас» (2015)
Чарли Дэй и Александра Даддарио в сериале «В Филадельфии всегда солнечно» (2012)
Александра Даддарио в сериале «Почему женщины убивают» (2019)
Александра Даддарио в фильме «Перси Джексон и похититель молний» (2010)
Александра Даддарио в фильме «Выбор» (2015)
Александра Даддарио в фильме «Птица в клетке. Заражение» (2020)
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