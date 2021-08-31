31 августа 2021, 19:50 Фоторепортажи Не только «Цой» и «Матильда»: что еще снял Алексей Учитель

Алексей Учитель родился в Ленинграде в семье известного режиссера-документалиста Ефима Учителя. Первую известность Учитель-младший получил благодаря документалке «Рок», а уже вскоре после ее премьеры, в 1990-м, он основал одноименную киностудию. Большим дебютом режиссера в игровом кино стала лента «Мания Жизели».



За свою работу в кинематографе Учитель был награжден званием «Народный артист России», орденом Дружбы, а также рядом премий, включая приз за лучший фильм Московского кинофестиваля. Кроме того, он номинировался на «Золотой глобус».



31 августа режиссеру исполнилось 70 лет. Его главные ленты — в фотогалерее «Газеты.Ru».

close Кинорежиссер Алексей Учитель и кадры из фильмов «Рок», «Мания Жизели», «Космос как предчувствие» и «Матильда» «Рок» (1987)



Документальный фильм «Рок» про рок-артистов, не вписывающихся в коммунистическую действительность из-за яркого имиджа и непривычных музыкальных звучаний, стал первой большой работой Учителя как режиссера. В съемках проектах приняли участие почти все топовые музыканты того времени: Виктор Цой, Олег Гаркуша, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук и другие. «Последний герой» (1992)



За создание дока «Последний герой» о Викторе Цое Учитель взялся примерно спустя год после гибели музыканта. В ленту вошли архивные кадры с культовым исполнителем, а также воспоминания его близких и коллег. «Баттерфляй» (1993)



Еще одна документалка Учителя — «Баттерфляй», на сей раз посвященная Роману Виктюку. Фильм показывает жизнь режиссера за кулисами, его репетиции, сцены из ярчайших спектаклей. «Мания Жизели» (1995)



Дебютная работа режиссера в жанре игрового кино: драма, сюжет которой построен на фактах из жизни знаменитой русской балерины Ольги Спесивцевой. Она была одной из самых узнаваемых прим Европы, танцевала во многих топовых театрах мира, а последние годы жизни провела в безвестности. Роль артистки в проекте исполнила Галина Тюнина, также в кадре появился Иван Охлобыстин. «Космос как предчувствие» (2005)



Драма с Евгением Мироновым и Евгением Цыгановым в главных ролях принесла Учителю Золотого «Святого Георгия» ММКФ-2005. Действие фильма разворачивается в конце 1950-х в портовом городе на Кольском полуострове. В один из дней размеренную жизнь персонажа Миронова нарушает таинственный человек, рассказывающий ему о стартовавшем отборе в космонавты. Юрия Гагарина в ленте сыграл Дмитрий Муляр. «Край»(2010)



Один из самых титулованных проектов в карьере Учителя — фильм, на секундочку, попал на «Золотой глобус» в номинации «Лучшая иностранная картина», хоть и сам приз ему не достался. Роли в ленте исполнили звезды российского кино первой величины: Владимир Машков, Сергей Гармаш, Юлия Пересильд и другие. Действия драмы разворачиваются после окончания Великой Отечественной войны в далеком поселке под названием Край, куда с фронта возвращается танкист, питающий страсть к паровозам. «Восьмерка» (2013)



В основу криминального боевика-мелодрамы легла одноименная повесть Захара Прилепина. Фильм рассказывает о противостоянии спецназовцев и членов преступной банды, разгорающемся из-за влюбленности молодого сотрудника ОМОНа в девушку преступника. В главных ролях Артур Смольянинов и Вильма Кутавичюте. «Матильда» (2017)



Историческая мелодрама, получившая максимально громкое промо из-за недовольства сюжетом Натальи Поклонской. Фильм повествует о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Роли в проекте исполнили Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Евгений Миронов и другие. «Цой» (2020)



Еще один скандальный фильм Учителя — теперь уже о Цое. Что интересно, в ленте сам музыкант как персонаж не появляется. Сюжет драмы посвящен водителю автобуса, в результате столкновения с которым погиб лидер группы «Кино». Выход картины сопровождался длительными судебными спорами между режиссером и наследниками артиста. А недавно СМИ сообщили, что в СК якобы передали материалы о возбуждении уголовного дела против авторов драмы. Кинорежиссер, продюсер Алексей Учитель во время пресс-конференции, приуроченной к его 70-летнему юбилею и 30 годам со дня основания киностудии «РОК», 30 августа 2021 года

сообщили, что в СК якобы передали материалы о возбуждении уголовного дела против авторов драмы." class="item-image" data-item="9" >