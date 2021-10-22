Опубликованы фото с места убийства на съемках фильма Болдуина

В сети появились кадры с места трагедии в американском Нью-Мексико, где 21 октября актер Алек Болдуин во время съемок случайно убил оператора Галину Хатчинс. Согласно последней информации, пистолет, из которого совершил выстрел Болдуин, был по какой-то причине заряжен боевым патроном. В инциденте также пострадал режиссер картины Джоэл Соуса — он получил необходимую медицинскую помощь и уже выписался из больницы.

Съемки вестерна «Ржавчина» с участием Болдуина были заморожены на неопределенный срок. Сам актер заявил, что тесно сотрудничает со следствием и окажет поддержку семье погибшей.