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Умер актер из «Универа» и «Глухаря» Алексей Герилович

На 49-м году жизни скончался белорусский и российский актер Алексей Герилович. Артиста обнаружили мертвым 12 января в его квартире в Москве — после того, как он несколько дней не выходил на связь.

Он родился 18 февраля 1973 года. В 1998-м окончил Белорусскую государственную академию искусств, а в 2004 году — Школу актерского мастерства Юрия Грымова.

С 2005 года начал сниматься в кино, дебютировав в картинах «Любовь моя» и «Воскресенье в женской бане». Режиссеры активно использовали фактуру Гериловича — его герои преимущественно бандиты и телохранители.

Среди проектов с участием актера — картины «Универ», «Я — телохранитель», «Шальной ангел», «Глухарь», «Анжелика», «Интерны», «Лорд. Пес-полицейский», «Карпов», «Пятая стража», «Закон каменных джунглей», «Верю не верю», «Шелест», «Форс-мажор», «Лесник. Своя земля», «Глубже», «БУМЕРанг» и др.

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