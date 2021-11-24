«Не вешать нос, гардемарины». Умер актер Владимир Кузнецов

Российский актер театра и кино Владимир Кузнецов скончался на 66-м году жизни. Он умер 23 ноября, причина смерти артиста пока не называется.

Кузнецов известен по фильмам «Гардемарины, вперед!», «12 стульев», «Город принял», «Одиноким предоставляется общежитие». Всего он сыграл более 40 ролей, впервые он появился на экранах страны в начале 1970-х.

Актер родился 4 октября 1956 года. Кузнецов — выпускник ВГИКа. По окончании вуза он поступил в Театр-студию Алексея Баталова, и представлял ее с 1978 по 1993 годы.

Также в его карьере были такие фильмы, как «Надежда и опора», «По законам военного времени», «Мертвые души», «Плюмбум, или Опасная игра», «Артистка из Грибова», и многие другие.