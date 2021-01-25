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Актер Александр Шаляпин найден мертвым

В Москве нашли тело актера и известного стенд-ап комика Александра Шаляпина. Предполагается, что он совершил самоубийство. Шаляпина обнаружила мертвым дома жена, которая сразу вызвала скорую. «На месте полиция и скорая. Они разбираются в обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении Telegram-канала «112».

Актер и стендапер Карен Арутюнов в беседе с «Пятым каналом» рассказал о том, что перед смертью его коллега Александр Шаляпин проходил лечение от алкогольной зависимости.

Шаляпину был 41 год. Дебютом актера стала роль в картине «Бумер: Фильм второй» в 2006 году. Зрителям он также известен по своим работам в картинах «Универ. Новая общага» (сериал), «Женщины против мужчин», «Тяжелый песок» (сериал) и другим. Несколько лет Шаляпин работал в качестве ведущего утреннего шоу на Радио Maximum. .

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Александр Шаляпин, 2020 год Александр Шаляпин, 2020 год
Александр Шаляпин и актер Александр Петров Александр Шаляпин и актер Александр Петров
Александр Шаляпин и Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров Александр Шаляпин и Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Александр Шаляпин и Александр Ревва Александр Шаляпин и Александр Ревва
Актер Александр Шаляпин на премьере фильма &laquo;Ограбление по-американски&raquo; в &laquo;Каро 11 Октябрь&raquo; в Москве, 2015 год Актер Александр Шаляпин на премьере фильма &laquo;Ограбление по-американски&raquo; в &laquo;Каро 11 Октябрь&raquo; в Москве, 2015 год
Ведущие Радио Maximum Александр Шаляпин и VJ Chuck Ведущие Радио Maximum Александр Шаляпин и VJ Chuck
Актер Александр Шаляпин перед премьерой фильма &laquo;Корпоратив&raquo; режиссера Олега Асадулина в кинотеатре &laquo;Синема Стар на Ленинском&raquo; в Москве, 2014 год Актер Александр Шаляпин перед премьерой фильма &laquo;Корпоратив&raquo; режиссера Олега Асадулина в кинотеатре &laquo;Синема Стар на Ленинском&raquo; в Москве, 2014 год
Александр Шаляпин (слева) на съемках сериала &laquo;Жуки&raquo;, 2018 год Александр Шаляпин (слева) на съемках сериала &laquo;Жуки&raquo;, 2018 год
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Александр Шаляпин, 2020 год
Александр Шаляпин и актер Александр Петров
Александр Шаляпин и Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Александр Шаляпин и Александр Ревва
Актер Александр Шаляпин на премьере фильма «Ограбление по-американски» в «Каро 11 Октябрь» в Москве, 2015 год
Ведущие Радио Maximum Александр Шаляпин и VJ Chuck
Актер Александр Шаляпин перед премьерой фильма «Корпоратив» режиссера Олега Асадулина в кинотеатре «Синема Стар на Ленинском» в Москве, 2014 год
Александр Шаляпин (слева) на съемках сериала «Жуки», 2018 год
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