09 октября 2021, 14:55
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От начальника лагеря до профессора Преображенского: лучшие роли Евгения Евстигнеева
Евгений Евстигнеев родился 9 октября 1926 года в Нижнем Новгороде. Будущий актер вырос в семье металлурга и фрезеровщицы. До Великой Отечественной войны он окончил семилетку и год проработал электромонтером, а затем выучился в дизелестроительном техникуме и четыре года работал слесарем на заводе. В кружке самодеятельности он впервые проявил свое умение виртуозной игры на разных инструментах.
Тогда Евстигеев решил поступать в Горьковское театральное училище, которое сегодня носит его имя. После окончания некоторое время он исполнял роли на сцене театра во Владимирской области, а в 1954 году был зачислен сразу на второй курс в школу-студию при МХАТ им. Горького в Москве. Вскоре поступил в труппу театра «Современник», где играл во множестве постановок. Его дебютом в кино стала роль Петерсона в «Поединке» (1957) Владимира Петрова. С тех пор Евстигнеев снялся в более ста фильмах, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.
Актер умер в возрасте 65 лет от сердечного приступа 4 марта 1992 года.
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«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964), реж. Элем Климов
Сатирическая комедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» стала одной из первых заметных работ молодого артиста. Действие фильма разворачивается в пионерском лагере, начальником которого является герой Евстигнеева — добрый, но страдающий формализмом Дынин. Из-за плохого поведения он исключает из лагеря мальчика Костю, которого тайком укрывают его товарищи, однако на родительский день тайное становится явным
«Гиперболоид инженера Гарина» (1965), реж. Александр Гинцбург
Следующей важной работой в карьере Евгения Евстигнеева становится главная роль в приключенческой фантастике «Гиперболоид инженера Гарина» по одноименному роману Алексея Толстого. Экранизация рассказывает об инженере Петре Гарине, который решил воспользоваться трудами своего коллеги и создать оружие разрушительной силы, чтобы стать правителем мира. И хотя поначалу прессу возмутила упрощенность сюжета книги, критики оценили визуальное решение и достоверную игру Евстигнеева
«Золотой теленок» (1968), реж. Михаил Швейцер
Действие двухсерийной экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова является продолжением приключений мошенника Остапа Бендера их предыдущей книги «12 стульев». На этот раз главный герой (Сергей Юрский) вместе с компаньонами пытается обобрать подпольного миллионера Корейко, роль которого в «Золотом теленке» воплотил на экране Евгений Евстигнеев
«Семнадцать мгновений весны» (1973), реж. Татьяна Лиознова
В основу сюжета шпионского детектива «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой легла одноименная книга Юлиана Семенова. Фильм рассказывает о советском разведчике-нелегале Исаеве/Штирлице (Вячеслав Тихонов), под прикрытием добывающего информацию в высших эшелонах власти нацистской Германии. Евгений Евстигнеев исполнил роль профессора Вернера Плейшнера
«Место встречи изменить нельзя» (1979), реж. Станислав Говорухин
Действие криминальной драмы Станислава Говорухина происходит в послевоенной Москве, где сотрудники МУРа во главе с капитаном Жегловым (Владимир Высоцкий) занимаются поимкой главаря (Армен Джигарханян) таинственной и неуловимой банды «Черная кошка». Сюжет сценария основан на детективе «Эра милосердия» братьев Вайнеров, а само повествование пересекается с реальной историей банды Ивана Митина, известной убийствами и грабежами в Москве 1950-х годов. Евгений Евстигнеев запомнился характерной ролью «вора в законе» по кличке Петька Ручечник
«Собачье сердце» (1988), реж. Владимир Бортко
Одним из ярких воплощений в позднем творчестве Евстигнеева стала роль профессора Преображенского в экранизации «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Сюжет двухсерийного фильма рассказывает об ученом-враче, который подбирает на улице дворового пса и пытается с помощью пересадки гипофиза сделать из него человека (Владимир Толоконников). Однако его научный эксперимент скоро выходит из-под контроля
«Про красную шапочку» (1977), реж. Леонид Нечаев
Мюзикл Нечаева по мотивам сказки Шарля Перро запомнился зрителям песнями Алексея Рыбникова. Несколько из его музыкальных композиций исполнил Евгений Евстигнеев, который предстал в образе Звездочета – дедушки Красной Шапочки (Яна Поплавская)
«Невероятные приключения итальянцев в России» (1973), реж. Эльдар Рязанов
В буффонаде Эльдара Рязанова Евстигнеев предстал в комическом амплуа хромого итальянца-кладоискателя. По сюжету перед смертью русская эмигрантка рассказывает внучке Ольге о драгоценностях, которые спрятаны в Ленинграде «под львом», однако скоро тайна становится известна охотникам за сокровищами
«Зимний вечер в Гаграх» (1985), реж. Карен Шахназаров
Ещё одним популярным музыкальным фильмом Евстигнеева стал «Зимний вечер в Гаграх», в котором он сыграл бывшего мастера чечетки 1950-х годов. По сюжету картины его герой на закате славы нехотя берется за обучение самоучки (Александр Панкратов-Черный), который мечтает стать профессиональным степистом
«Гардемарины, вперед!» (1987, 1991, 1992), реж. Светлана Дружинина
Самым долгоиграющим многосерийным фильмом в актерской карьере Евстигнеева стала историческая киносага «Гардемарины, вперед!» о приключениях курсантов военно-морского флота в эпоху дворцовых переворотов. По сюжету трое гардемаринов по различным причинам бегут из училища и оказываются невольно втянуты в заговор против молодой императрицы Елизаветы Петровны. Евстигнеев исполнил роль вице-канцлера Алексея Бестужева
«Ночные забавы» (1991), реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков
В центре повествования трагикомедии «Ночные забавы» любовный треугольник Силина (Альберт Филозов), его жены (Ирина Алферова) и его начальника (Валентин Гафт). Чтобы спасти репутацию отца его дочь Ольга (Александра Колкунова) пытается разоблачить мать. Тогда она устраивает розыгрыш вместе со своим знакомым саксофонистом, роль которого исполнил Евгений Евстигнеев. На фото: Александра Колкунова и Евгений Евстигнеев в картине «Ночные забавы»