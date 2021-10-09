От начальника лагеря до профессора Преображенского: лучшие роли Евгения Евстигнеева

Евгений Евстигнеев родился 9 октября 1926 года в Нижнем Новгороде. Будущий актер вырос в семье металлурга и фрезеровщицы. До Великой Отечественной войны он окончил семилетку и год проработал электромонтером, а затем выучился в дизелестроительном техникуме и четыре года работал слесарем на заводе. В кружке самодеятельности он впервые проявил свое умение виртуозной игры на разных инструментах.



Тогда Евстигеев решил поступать в Горьковское театральное училище, которое сегодня носит его имя. После окончания некоторое время он исполнял роли на сцене театра во Владимирской области, а в 1954 году был зачислен сразу на второй курс в школу-студию при МХАТ им. Горького в Москве. Вскоре поступил в труппу театра «Современник», где играл во множестве постановок. Его дебютом в кино стала роль Петерсона в «Поединке» (1957) Владимира Петрова. С тех пор Евстигнеев снялся в более ста фильмах, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.



Актер умер в возрасте 65 лет от сердечного приступа 4 марта 1992 года.