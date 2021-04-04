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Вечно молодой: Антону Комолову — 45

Теле- и радиоведущий Антон Комолов родился 4 апреля 1976 года в Москве. В 1994 году он стал внештатным корреспондентом радиостанции «Максимум». А в 1997 году впервые появился на телеэкране в качестве ведущего музыкально-развлекательного телеканала BIZ-TV. На следующий год его пригласили стать одним из лиц «Mtv-Россия». В 1999-м он начал вести интерактивное шоу «Бодрое утро» с Ольгой Шелест. Шелест и Комолов стали одним из самых популярных и узнаваемых дуэтов среди российских телезрителей и радиослушателей.

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Ведущие программы &laquo;Утро&raquo; на НТВ Ольга Шелест и Антон Комолов, 2004 год Ведущие программы &laquo;Утро&raquo; на НТВ Ольга Шелест и Антон Комолов, 2004 год
В 1998 году Антон Комолов стал широко известен как один из ведущих телеканала Mtv, открывшего свое отделение в России. С 2002 года он начал вести утреннюю программу «Только так шоу» на радио «Европа+», а с 2004 года &ndash; вечернее ток-шоу «Полная версия» В 1998 году Антон Комолов стал широко известен как один из ведущих телеканала Mtv, открывшего свое отделение в России. С 2002 года он начал вести утреннюю программу «Только так шоу» на радио «Европа+», а с 2004 года &ndash; вечернее ток-шоу «Полная версия»
На протяжении долгого времени среди слушателей ходили упорные слухи о романе Комолова с Ольгой Шелест. Однако в 1997 году он познакомился со своей будущей женой Владленой, в 2006 году у пары родился сын Андрей. На фото: Антон Комолов с сыном на премьере анимационного фильма &laquo;Смурфики: затерянная деревня&raquo;, 2017 год На протяжении долгого времени среди слушателей ходили упорные слухи о романе Комолова с Ольгой Шелест. Однако в 1997 году он познакомился со своей будущей женой Владленой, в 2006 году у пары родился сын Андрей. На фото: Антон Комолов с сыном на премьере анимационного фильма &laquo;Смурфики: затерянная деревня&raquo;, 2017 год
Помимо работы на радио и телевидении, Комолов часто выступает в качестве ведущего на официальных мероприятиях. В 2020 году он стал ведущим «Студенческого фестиваля предпринимательства», организованного правительством Москвы, где в команду экспертов вошли Екатерина Варнава, Тина Канделаки, Сергей Шнуров и Владимир Маркони. На фото: Антон Комолов и Екатерина Варнава Помимо работы на радио и телевидении, Комолов часто выступает в качестве ведущего на официальных мероприятиях. В 2020 году он стал ведущим «Студенческого фестиваля предпринимательства», организованного правительством Москвы, где в команду экспертов вошли Екатерина Варнава, Тина Канделаки, Сергей Шнуров и Владимир Маркони. На фото: Антон Комолов и Екатерина Варнава
Говоря о том, как отразилась на его жизни пандемия коронавируса, Комолов выразил сожаление в связи с сорвавшимися поездками и мероприятиями, однако призвал поклонников не унывать в сложившихся обстоятельствах: «Надеваю маску, перчатки, очки, плотно обматываюсь пищевой пленкой, потом фольгой и на всякий случай на голову водружаю дуршлаг с очень мелкими дырочками, чтобы вирус не проник. Шучу, конечно, но люди уже так устали от истерики и паники, что не шутить невозможно» Говоря о том, как отразилась на его жизни пандемия коронавируса, Комолов выразил сожаление в связи с сорвавшимися поездками и мероприятиями, однако призвал поклонников не унывать в сложившихся обстоятельствах: «Надеваю маску, перчатки, очки, плотно обматываюсь пищевой пленкой, потом фольгой и на всякий случай на голову водружаю дуршлаг с очень мелкими дырочками, чтобы вирус не проник. Шучу, конечно, но люди уже так устали от истерики и паники, что не шутить невозможно»
В 2011 году Комолов вернулся на радио «Европа+», где стал ведущим вечернего шоу «РАШ» вместе с Леной Абитаевой. С 2021 года он также ведет программу «Игра в слова» на телеканале «Мир» В 2011 году Комолов вернулся на радио «Европа+», где стал ведущим вечернего шоу «РАШ» вместе с Леной Абитаевой. С 2021 года он также ведет программу «Игра в слова» на телеканале «Мир»
В 2007 году Комолов вместе с Ольгой Шелест перешли с радио «Европа+» на радио «Маяк», где вели программу «No smoking show». В 2011 году Комолов вернулся на «Европу+», но уже без своей соведущей, в паре с которой работал с 1999 года В 2007 году Комолов вместе с Ольгой Шелест перешли с радио «Европа+» на радио «Маяк», где вели программу «No smoking show». В 2011 году Комолов вернулся на «Европу+», но уже без своей соведущей, в паре с которой работал с 1999 года
Комолов неоднократно выступал в качестве ведущего спортивных мероприятий. В интервью он признавался, что с детства болеет «во всех видах спорта» за команду «Динамо». «Матчи часто начинаются в 20.00 &mdash; у меня в это время эфир на «Европе+». Поэтому я один из немногих ведущих (а может и единственный) в FM-диапазоне, кто сообщает слушателям счет матчей в прямом эфире. Мы вот таким образом всегда смотрим в эфире футбольные матчи», &mdash; говорил Комолов. На фото: Антон Комолов готовится к церемонии закрытия Чемпионата World Class по летним видам спорта, 2010 год Комолов неоднократно выступал в качестве ведущего спортивных мероприятий. В интервью он признавался, что с детства болеет «во всех видах спорта» за команду «Динамо». «Матчи часто начинаются в 20.00 &mdash; у меня в это время эфир на «Европе+». Поэтому я один из немногих ведущих (а может и единственный) в FM-диапазоне, кто сообщает слушателям счет матчей в прямом эфире. Мы вот таким образом всегда смотрим в эфире футбольные матчи», &mdash; говорил Комолов. На фото: Антон Комолов готовится к церемонии закрытия Чемпионата World Class по летним видам спорта, 2010 год
Комолов часто выступает в роли не только ведущего, но и гостя развлекательных шоу. В 2019 году он принял участие в программе телеканала СТС «Дело было вечером» вместе с Лизой Арзамасовой, Еленой Летучей и Александром Роговым Комолов часто выступает в роли не только ведущего, но и гостя развлекательных шоу. В 2019 году он принял участие в программе телеканала СТС «Дело было вечером» вместе с Лизой Арзамасовой, Еленой Летучей и Александром Роговым
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Ведущие программы «Утро» на НТВ Ольга Шелест и Антон Комолов, 2004 год
В 1998 году Антон Комолов стал широко известен как один из ведущих телеканала Mtv, открывшего свое отделение в России. С 2002 года он начал вести утреннюю программу «Только так шоу» на радио «Европа+», а с 2004 года – вечернее ток-шоу «Полная версия»
На протяжении долгого времени среди слушателей ходили упорные слухи о романе Комолова с Ольгой Шелест. Однако в 1997 году он познакомился со своей будущей женой Владленой, в 2006 году у пары родился сын Андрей. На фото: Антон Комолов с сыном на премьере анимационного фильма «Смурфики: затерянная деревня», 2017 год
Помимо работы на радио и телевидении, Комолов часто выступает в качестве ведущего на официальных мероприятиях. В 2020 году он стал ведущим «Студенческого фестиваля предпринимательства», организованного правительством Москвы, где в команду экспертов вошли Екатерина Варнава, Тина Канделаки, Сергей Шнуров и Владимир Маркони. На фото: Антон Комолов и Екатерина Варнава
Говоря о том, как отразилась на его жизни пандемия коронавируса, Комолов выразил сожаление в связи с сорвавшимися поездками и мероприятиями, однако призвал поклонников не унывать в сложившихся обстоятельствах: «Надеваю маску, перчатки, очки, плотно обматываюсь пищевой пленкой, потом фольгой и на всякий случай на голову водружаю дуршлаг с очень мелкими дырочками, чтобы вирус не проник. Шучу, конечно, но люди уже так устали от истерики и паники, что не шутить невозможно»
В 2011 году Комолов вернулся на радио «Европа+», где стал ведущим вечернего шоу «РАШ» вместе с Леной Абитаевой. С 2021 года он также ведет программу «Игра в слова» на телеканале «Мир»
В 2007 году Комолов вместе с Ольгой Шелест перешли с радио «Европа+» на радио «Маяк», где вели программу «No smoking show». В 2011 году Комолов вернулся на «Европу+», но уже без своей соведущей, в паре с которой работал с 1999 года
Комолов неоднократно выступал в качестве ведущего спортивных мероприятий. В интервью он признавался, что с детства болеет «во всех видах спорта» за команду «Динамо». «Матчи часто начинаются в 20.00 — у меня в это время эфир на «Европе+». Поэтому я один из немногих ведущих (а может и единственный) в FM-диапазоне, кто сообщает слушателям счет матчей в прямом эфире. Мы вот таким образом всегда смотрим в эфире футбольные матчи», — говорил Комолов. На фото: Антон Комолов готовится к церемонии закрытия Чемпионата World Class по летним видам спорта, 2010 год
Комолов часто выступает в роли не только ведущего, но и гостя развлекательных шоу. В 2019 году он принял участие в программе телеканала СТС «Дело было вечером» вместе с Лизой Арзамасовой, Еленой Летучей и Александром Роговым
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