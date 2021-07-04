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15 лет назад не стало Андрея Краско

Российский актер Андрей Краско родился 10 августа 1957 года в семье народного артиста страны Ивана Краско. В юношестве он метался между разными профессиями, однако в итоге решил пойти по стопам отца. В 1979-м Краско-младший окончил ныне Российский государственный институт сценических искусств, тогда же его приняли в Томский театр юного зрителя. Параллельно актер дебютировал в кино, снявшись в короткометражке «Личное свидание». Наиболее известными киноработами артиста являются роли в таких проектах как «Я остаюсь», «Блокпост», «72 метра», «Американка», «Псы», «Грозовые ворота», «72 метра», «Брат», «Жмурки», «9 рота» и «Сестры».

Андрея Краско не стало 4 июля 2006 года, на тот момент артисту было всего 48 лет. Причиной смерти была названа сердечная недостаточность.

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Андрей Краско в фильме «Блокпост» (1998) Андрей Краско в фильме «Блокпост» (1998)
Андрей Краско в фильме «Брат» (1997) Андрей Краско в фильме «Брат» (1997)
Андрей Краско в фильме «9 рота» (2005) Андрей Краско в фильме «9 рота» (2005)
Андрей Краско в фильме &laquo;Сволочи&raquo; (2006) Андрей Краско в фильме &laquo;Сволочи&raquo; (2006)
Андрей Краско в сериале &laquo;Гибель империи&raquo; (2005) Андрей Краско в сериале &laquo;Гибель империи&raquo; (2005)
Андрей Краско в сериале «Бандитский Петербург» (2000) Андрей Краско в сериале «Бандитский Петербург» (2000)
Андрей Краско в фильме «72 метра» (2004) Андрей Краско в фильме «72 метра» (2004)
Андрей Краско в сериале «Агент национальной безопасности» (1999) Андрей Краско в сериале «Агент национальной безопасности» (1999)
Андрей Краско в сериале «Брежнев» (2005) Андрей Краско в сериале «Брежнев» (2005)
Андрей Краско в фильме «Я остаюсь» (2007) Андрей Краско в фильме «Я остаюсь» (2007)
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Андрей Краско в фильме «Блокпост» (1998)
Андрей Краско в фильме «Брат» (1997)
Андрей Краско в фильме «9 рота» (2005)
Андрей Краско в фильме «Сволочи» (2006)
Андрей Краско в сериале «Гибель империи» (2005)
Андрей Краско в сериале «Бандитский Петербург» (2000)
Андрей Краско в фильме «72 метра» (2004)
Андрей Краско в сериале «Агент национальной безопасности» (1999)
Андрей Краско в сериале «Брежнев» (2005)
Андрей Краско в фильме «Я остаюсь» (2007)
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