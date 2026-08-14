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Культура

В Италии нашли похищенные картины Ренуара, Матисса и Сезанна

В Италии нашли похищенные из музея картины Ренуара, Матисса и Сезанна на €9 млн
Shutterstock/FOTODOM

Итальянская военная полиция (карабинеры) нашли три картины, похищенные в марте из музея Fondazione Magnani Rocca (Маньяни-Рокка) в Траверсетоло. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, музею вернули «Натюрморт с тарелкой вишен» (Поль Сезанн), оценочная стоимость — около €6 млн; «Рыбы» (Пьер-Огюст Ренуар), около €3 млн; «Одалиска на террасе» (Анри Матисс), — около €20 тыс.

Ограбление музея произошло в ночь на 23 марта текущего года. Неизвестные проникли на территорию виллы под Пармой, распилив прутья задней калитки. За несколько минут грабители сняли со стен три картины.

Фонд Маньяни-Рокка — это одна из самых значимых частных художественных коллекций в Европе. Она расположена на «Вилле шедевров» (Villa dei Capolavori) в городке Мамиано-ди-Траверсетоло, примерно в 17 км от Пармы. Там находится частная коллекция коллекционера Луиджи Маньяни, которая считается одной из важнейших итальянских коллекций предметов искусства.

Ранее в ограблении Лувра нашли славянский след.

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