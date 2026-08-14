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Культура

У попавшего в психлечебницу блогера могут остаться шрамы на лице

Блогера Переса Хилтона не выпустят из психлечебницы в ближайшее время
AdMedia/Admedia Photo/Global Look Press

Попавший в психлечебницу блогер Перес Хилтон остается под наблюдением врачей спустя 10 дней после госпитализации. Об этом сообщила его сестра Барбара Лавандейра в беседе с Page Six.

Мужчина остается в больнице и продолжает получать медицинскую помощь в связи со своими травмами. Сестра допустила, что у него могут остаться шрамы на лице и других частях тела.

«Но пока слишком рано говорить о степени серьезных повреждений или будущих рубцах. Что я могу сказать, так это то, что впереди у него долгий путь, как физический, так и моральный», — отметила она.

У Переса Хилтона, по словам Барбары, нет доступа в интернет, а свидания и беседы с ним ограничены. В ближайшее время, дала понять женщина, из больницы брата не выпустят.

«На его физическое и психическое восстановление потребуется время, и мы следуем рекомендациям его врачей. Я не хочу называть сроки или давать обещания о том, когда он может вернуться домой. Сейчас самое главное, чтобы он получал необходимое лечение и не торопился с восстановлением», — подчеркнула она.

4 августа Хилтон был госпитализирован после того, как вышел в прямой эфир на платформе TikTok весь в крови. Поклонники Хилтона вызвали полицию, и мужчину принудительно госпитализировали в психиатрическую лечебницу.

Ранее сообщалось, что тиктокерша попала в психиатрическую лечебницу после стрима.

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