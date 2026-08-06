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Культура

Популярный блогер вышел в прямой эфир весь в крови и был госпитализирован

Родные Переса Хилтона выразили надежду, что блогер поправится
AdMedia/Admedia Photo/Global Look Press

Родные популярного американского блогера Переса Хилтона (настоящее имя Марио Лавандейра-младший) вышли на связь после его госпитализации. Обращение к поклонникам 48-летнего Хилтона они опубликовали на его сайте.

4 августа Хилтон был госпитализирован после того, как вышел в прямой эфир весь в крови. Увечья он получил во время съемок прямой трансляции на платформе TikTok. Поклонники Хилтона вызвали полицию, и мужчину принудительно госпитализировали в психиатрическую лечебницу. Семья надеется, что но вскоре поправится.

«Перес способен общаться, что вселяет надежду. Мы с уважением просим вас продолжать молиться, проявлять понимание и сочувствие, поскольку Перес продолжает выздоравливать. Для нас это было невероятно сложно и эмоционально, и еще тяжелее из-за того, что семье рассказывают очень мало. Хотя мы продолжаем ждать дальнейших обновлений и не теряем надежды», — написал пресс-секретарь блогера.

В марте Хилтон сообщал, что у него тяжелая инфекция. Он провел в больнице 21 день.

Ранее сообщалось о трагическом инциденте с популярной блогершей.

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