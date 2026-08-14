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Культура

Раскрыта стоимость отдыха Волочковой на Мальдивах

Вилла балерины Волочковой на Мальдивах стоит почти 70 тысяч рублей за сутки
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вилла, в которой отдыхает балерина Анастасия Волочкова, стоит почти 70 тысяч рублей за сутки. Подробности выяснила «Газета.Ru».

Экс-прима Большого театра в 29-й раз улетела отдыхать на острова. Ее выбор пал на пятизвездочный курорт Noku Maldives. В соцсетях Волочкова уже успела опубликовать несколько фотографий, по которым стало известно, что она отдала предпочтение пляжной вилле с собственным бассейном. В августе этот номер можно забронировать за $828 (около 69 тысяч 615 рублей – прим. «Газета.Ru»). В эту сумму уже включен завтрак.

Предположительно, отпуск Волочковой на Мальдивах продлится две недели. 27−28 августа, согласно афише на официальном сайте балерины, у нее запланированы выступления. В таком случае за проживание на вилле за 14 дней она отдаст около 980 тысяч рублей.

«И так Мальдивы — очень дорогой отдых, очень дорогой. И билеты дорогие», — делилась Волочкова с «Газетой.Ru» перед отъездом.

Путешествие балерины в этот раз чуть не сорвалось из-за опоздания на рейс. Артистку отказались пускать в самолет, сняли багаж и отказались вернуть деньги. Позже в официальном ответе авиакомпания пояснила, что Волочкова пропустила посадку, так как отдыхала в зоне ресторанов. Однако сама танцовщица назвала заявление ложью.

Ранее Волочкова раскрыла, сколько стоил скандальный перелет на Мальдивы.

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