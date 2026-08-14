Российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла, сколько стоил скандальный перелет на Мальдивы. В беседе с POPCAKE артистка также предложила авиакомпании, снявшей ее с рейса, оплатить несколько ее благотворительных концертов.

По словам Волочковой, первоначальные билеты класса «эконом» на Мальдивы стоили около 340 тысяч рублей. Когда улететь этим рейсом не удалось, артистка и ее директор нашли билеты другой иностранной авиакомпании, которые оказались примерно втрое дешевле.

Сохранить уже купленные билеты на обратный путь удалось только после дополнительной оплаты в размере примерно десяти тысяч рублей, чтобы обратные билеты не аннулировались.

Волочкова подчеркнула, что конфликт можно будет считать исчерпанным, если авиакомпания согласится оплатить ее благотворительные концерты.

«И пусть вернут все деньги туристам, которым должны», — добавила звезда.

По данным авиакомпании, посадка на рейс Москва — Мале завершилась в 22:15. Два опоздавших пассажира подошли к выходу на посадку в 22:18, когда их уже не могли пустить на борт. Представители авиаперевозчика заявили, что с самого начала посадки они у выхода не появлялись, а за две минуты до ее окончания все еще находились в ресторанной зоне терминала. Время окончания посадки было указано на талонах и табло, а объявления транслировались по громкой связи.

«За две минуты, на которые мы типа опоздали до окончания регистрации, хотя до вылета оставалось 25 минут, успели отыскать именно мой чемодан во всем боинге огромном 777 и снять с рейса», — негодовала балерина.

Ранее сообщалось, что Волочкова столкнулась с новыми трудностями при попытке улететь на Мальдивы.