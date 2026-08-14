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Культура

Песни Лепса и Агутина вошли в плейлист гастро-мюзикла о женщинах

На Новом Арбате покажут гастро-мюзикл «О чем молчат женщины»
Яндекс Афиша

Осенью 2026 в знаменитом комплексе «Метелица» на Новом Арбате состоится премьера романтического гастро-мюзикла «О чем молчат женщины». Об этом «Газете.Ru» сообщили в Яндекс Афише.

Легендарная московская площадка работает с 1960-х годов, в 1980-х здесь проходили первые дискотеки, а в 1990-х — главные вечеринки страны. Гастро-мюзиклом «Метелица Event Hall» перезагружает свою историю и пригласит зрителей на праздничный театрально-гастрономический вечер с живой музыкой, эффектным светом, яркими костюмами, флиртом, красивой игрой чувств и ощущением большого выхода в свет.

В постановке зрители услышат любимые хиты в современном прочтении, под которые когда-то влюблялись, расставались, флиртовали и признавались в чувствах. Среди первых в репертуаре — Григорий Лепс и Леонид Агутин, а полный плейлист спектакля будет объявлен позже.

Главные герои постановки «О чем молчат женщины» — Ксюша и Витя. Они когда-то были счастливы вместе, но после болезненного расставания оказываются по разные стороны ресторанного бизнеса. Ксюша открывает собственный ресторан и получает шанс на большой успех. Витя — ее бывший возлюбленный и владелец соседнего ресторана — не готов смириться ни с поражением в бизнесе, ни с потерей любви.

Когда он пытается разрушить проект Ксюши, случай полностью меняет правила игры: внезапно он начинает слышать мысли женщин. Все, что раньше оставалось невысказанным — симпатия, ревность, сомнения, желания и признания, — становится для него доступным. Новый дар становится его главным преимуществом, однако вскоре заставляет понять, что услышать чужие мысли совсем не значит разобраться в собственных чувствах.

Специальное авторское меню позволит попробовать за один вечер последние тренды гастрономии, а также становится частью драматургии шоу. Зрители интерактивно погрузятся в шоу через блюда, которые отражают эмоции персонажей, в каждый момент истории — от ревности и страсти до нежности и любви.

Музыкальное настроение спектакля создают хиты эпохи кассет, первых MP3-плееров и музыкальных телеканалов — они становятся голосом героев и эмоциональной памятью зрителей.

Гастрономический мюзикл создан медиагруппой «Красный квадрат» совместно с Яндекс Афишей.

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