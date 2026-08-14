Билан о возвращениях к бывшим: «В реку можно зайти вновь»

Заслуженный артист России Дима Билан признался в возвращениях к бывшим возлюбленным. Его цитирует kp.ru.

Билан сделал откровение о личной жизни к выходу совместного клипа и трека с Anna Asti «Эпилог», посвященного именно такой истории. По словам певца, сам он вступал опять в одни и те же отношения несколько раз.

«Если люди до конца что-то не отпустили, то эта история может повториться. В эту реку можно зайти вновь, но только через какую-то определенную встречу», — размышляет Билан.

Он посоветовал не бояться возвращаться к бывшим, если с ними связывает много совместных историй и воспоминаний. Артист рекомендует поступить по-взрослому, созвониться с таким человеком и сказать: «Давай кофе попьем и решим наши вопросы?».

Недавно новый концерт Билана собрал 35 тысяч зрителей. В центре стадиона был размещен интерактивный подиум высотой шесть метров, происходящее на котором не было видно зрителям из фан-зоны и с танцпола. Дима Билан объяснил эту неудачу поиском новых смыслов.

Ранее Анна Asti призналась, что была влюблена в Диму Билана.