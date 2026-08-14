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Культура

Жади из «Клона» объяснила популярность сериала у зумеров

Актриса Антонелли назвала конфликт в «Клоне» актуальным для современных женщин
Rede Globo de Televisao/Global Look Press

Бразильская актриса Джованна Антонелли, сыгравшая Жади в популярном сериале «Клон», объяснила популярность этого проекта у зумеров. Размышлениями звезды с «Газетой.Ru» поделился онлайн-кинотеатр «КИОН».

Антонелли указала на то, что интерес современного зрителя к «Клону» нельзя списать на ностальгию.

«Есть целое новое поколение, которое смотрит историю, снятую больше 20 лет назад, впервые в жизни — и эмоционально привязывается к ней. Это доказывает, что за всем этим специфическим культурным контекстом «Клон» затрагивает вопросы, которые остаются актуальными и сегодня», — говорит актриса.

Конфликт, описанный в «Клоне», Антонелли считает актуальным для современных женщин.

«Жади — женщина, разрывающаяся между тем, чего от нее ждут, и тем, чего она хочет для собственной жизни. Между традицией и свободой, принадлежностью и индивидуальностью, семьей и желанием. Сколько женщин до сих пор так или иначе проживают этот конфликт?» — рассуждает 50-летняя звезда.

Она также обратила внимание на то, что способ смотреть сериалы сейчас полностью изменился.

«Раньше мы ждали ежедневную серию; сегодня кто-то может случайно наткнуться на клип в интернете — и внезапно захотеть погрузиться в историю, созданную за два десятилетия до его рождения. Для меня в этом и есть красота хорошей истории. Когда убираешь эпоху и технологии, остается что-то, что все равно способно тронуть людей», — заключила она.

Недавно «КИОН» пополнил библиотеку зарубежного контента латиноамериканскими и турецкими проектами, включая бразильский сериал «Клон».

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