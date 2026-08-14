Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Культура

Сооснователь «Руки Вверх!» ответил на обвинения в алкоголизме

Музыкант Потехин заверил, что ведет трезвый образ жизни
Global Look Press

Сооснователь группы «Руки Вверх!» музыкант Алексей Потехин ответил на обвинения зрителей в алкоголизме. Слухи он прокомментировал в беседе с изданием Super.

Артист заверил, что ведет трезвый образ жизни и проблем с алкоголем у него нет — уже долгое время Потехин не притрагивается к спиртному.

«Это просто от балды кто-то написал, даже ничего не могу сказать. Может, это у них проблемы с алкоголем больше, чем у меня. Скорее всего это у них какие-то проблемы», — рассуждает музыкант.

В сети до этого распространилось видео одного из выступлений Алексея Потехина со своей группой Potehin's Band и хитами «Руки Вверх!». После этого 54-летнего артиста заподозрили в зависимости.

В мае 2026 года Потехин признался, что ушел из группы «Руки Вверх!» из-за потери контакта с Сергеем Жуковым как в жизни, так и на сцене. По словам артиста, у него и Жукова прошел азарт, а творчество превратилось в рутину. Певца не устраивало, что у него не было драйва и взаимодействия на сцене с коллегой во время концертов.

Ранее Сергей Жуков рассказал, как артисты 90-х объявили полный бойкот фразе «руки вверх».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!