Сооснователь «Руки Вверх!» ответил на обвинения в алкоголизме

Сооснователь группы «Руки Вверх!» музыкант Алексей Потехин ответил на обвинения зрителей в алкоголизме. Слухи он прокомментировал в беседе с изданием Super.

Артист заверил, что ведет трезвый образ жизни и проблем с алкоголем у него нет — уже долгое время Потехин не притрагивается к спиртному.

«Это просто от балды кто-то написал, даже ничего не могу сказать. Может, это у них проблемы с алкоголем больше, чем у меня. Скорее всего это у них какие-то проблемы», — рассуждает музыкант.

В сети до этого распространилось видео одного из выступлений Алексея Потехина со своей группой Potehin's Band и хитами «Руки Вверх!». После этого 54-летнего артиста заподозрили в зависимости.

В мае 2026 года Потехин признался, что ушел из группы «Руки Вверх!» из-за потери контакта с Сергеем Жуковым как в жизни, так и на сцене. По словам артиста, у него и Жукова прошел азарт, а творчество превратилось в рутину. Певца не устраивало, что у него не было драйва и взаимодействия на сцене с коллегой во время концертов.

Ранее Сергей Жуков рассказал, как артисты 90-х объявили полный бойкот фразе «руки вверх».