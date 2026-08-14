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Культура

Назаров о призыве Меньшикова закрыть театральные вузы: «Девчонок бедных сокращать?»

Актер Назаров не поддержал призыв Меньшикова сократить театральные вузы в России
Екатерина Чеснокова/Константин Михальчевский/РИА Новости

Народный артист России Юрий Назаров заявил «Газете.Ru», что закрытие нескольких театральных вузов в стране не поможет повысить уровень современных актеров. Он отметил, что многие артисты и вовсе становятся звездами без образования.

Назаров признался, что сам в свое время бросил театральное училище и построил карьеру самостоятельно. Он уверен, что мастерство нынешних актеров никак не связано с образованием в тех или иных институтах.

«Я думаю, это не поможет. За что я люблю и уважаю советскую власть — у нас была перспектива. А теперь у нас все потребительское. Пока нет идеологии, все бесполезно. Не знаю, каким путем идти. Может, совсем закрыть тогда [вузы]? Было бы чему учить! А как театр без идеологии? Я себе этого представить не могу. В 1954-м году я поступил в Щукинское училище и бросил, потому что для меня профессия должна вести к чему-то хорошему. Актера делает совесть. У Юматова Георгия Александровича никакого образования не было, а актер был дай Бог. Когда я снимался с ним, у него глаза стекленели. Он верил в ту роль, которую играл», — поделился Назаров.

По словам актера из «Маленькой Веры», необходимо не закрыть театральные вузы, а изменить подход к обучению студентов.

«Никто, по-моему, сейчас и не учится. Мальчишек мало. Когда я преподавал, у нас было 16 девчонок и, дай Бог, один парень. Вот такой курс бывал. Девчонки как-то нежнее относятся к профессии. А пацаны думают: «Тут добра не будет, пошли». И что теперь девчонок этих бедных сокращать? Нет, я не поддерживаю идею Меньшикова. Спасать [актерское образование] нужно идеологией», — поделился Назаров.

Олег Меньшиков призвал закрыть «лишние» театральные институты. Он поделился, что из тысяч выпускников единицы становятся хорошими актерами. Из его студентов только Слава Копейкин смог пробиться к славе и стать известным после сериала «Слово пацана».

Ранее Бурляев призвал сделать образование в театральных вузах бесплатным. По его словам, иначе не появятся новые Тарковские.

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