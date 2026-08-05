Бурляев призвал сделать образование в театральных вузах бесплатным: «Не появятся новые Тарковские»

Актер Николай Бурляев заявил «Газете.Ru», что обучение в театральных вузах должно быть бесплатным.

На пресс-конференции, посвященной запуску Творческой Лаборатории ON Lab от холдинга ON Медиа и Театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова, народный артист России признался, что пока студентам не начнут помогать финансово, в стране не появятся выдающиеся режиссеры.

«Я максималист, я за бесплатное образование, потому что при таком подходе, который сейчас, даже во ВГИКе, не появятся новые Тарковские. Это неправильно, это надо менять. Поддержка очень слабая, хотя появляются какие-то поддерживающие моменты в Минкультуры. Например, курс, который я веду, он весь платный. Я против этого, против, чтобы культуру измеряли рыночными категориями. Они (студенты. — прим. «Газета.Ru») должны на свои деньги что-то ставить. Я к ректору обращался, но нет. По закону так», — поделился Бурляев.

Задачей творческой лаборатории является поиск и открытие новых талантливых режиссеров. В этом году принять участие могут не только театральные, но и кинорежиссеры.

Ранее Николай Бурляев предложил отменить возрастные ограничения для фильмов.