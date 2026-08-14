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Культура

Вдова Шатунова может получать миллионы за «Ласковый май»

Дворцов: вдова Шатунова получит минимум миллион в месяц за «Ласковый май»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана может получать миллионы, получив исключительные права на товарный знак «Ласковый май». Такой оценкой поделился с aif.ru продюсер Сергей Дворцов.

Дворцов поздравил Шатунова с точкой в деле о правах на бренд. Он напомнил, что женщина очень долго добивалась этого результата после кончины мужа.

«Это может ей приносить денег, ну минимум миллион в месяц», — предположил продюсер.

Исполнителя хита «Белые розы» не стало 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. У него случился инфаркт миокарда. Заявку на регистрацию вдова подавала из Германии, где она сейчас проживает, осенью 2024 года.

В июне 2026 года Суд по интеллектуальным правам признал законным решение Роспатента об аннулировании товарного знака, который более 20 лет назад зарегистрировала организация, связанная с экс-продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным.

Ранее Сергей Жуков зарегистрировал товарный знак «18 мне уже».

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