Сергей Жуков зарегистрировал товарный знак «18 мне уже»

ООО «Руки Вверх», учредителем которого является артист Сергей Жуков, 3 августа зарегистрировало товарный знак «#18 мне уже». Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Исключительные права на бренд продлятся до марта 2035 года, он позволяет организовывать мероприятия, концерты, а также деятельность ресторанов и кафе.

Выручка ООО «Руки Вверх» в 2025 году выросла в два раза и составила 13,7 млн рублей (6,9 млн в 2024 году), а прибыль увеличилась с 4,3 до 4,5 млн рублей. В настоящее время Сергей Жуков является учредителем еще четырех компаний: ООО «Нувстор», ООО «Управляющая Компания «Руки Вверх», ООО «РВИ» и ООО «РВ Мьюзик».

В 2025 году совокупная выручка всех организаций Жукова составила 287 млн рублей, что на 9% больше, чем в 2024 году. Общая чистая прибыль компаний упала почти в два раза и составила 1,6 млн рублей. Помимо этого, Сергей Жуков зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

Ранее сообщалось, что бренд одежды 12 STOREEZ увеличил прибыль в четыре раза в 2025 году.