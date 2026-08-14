Лоза обвинил Инстасамку в «безбожном воровстве» чужих песен

Рэперша Инстасамка не сможет добиться успеха на мировой арене, так как ее творчество основывается на плагиате, убежден певец Юрий Лоза. В беседе с Общественной Службой Новостей он высмеял ее планы переориентироваться на англоязычную аудиторию.

«Господи, да кому она нужна в мировом шоу-бизнесе? Она все песни просто крадет, — заявил Лоза. — У нее в рэпе столько конкурентов, что я передать вам не могу, а особенно на мировой музыкальной арене. Я думаю, что кроме позора она ничего не получит».

В то же время певец добавил, что он не может назвать ни одного достойного молодого исполнителя, так как все они «безбожно воруют чужой контент».

Напомним, 11 августа Инстасамка (настоящее имя – Дарья Еропкина) объявила об уходе с российского рынка и сообщила, что перезаписывает свой хит «Да деньги – да» на английском языке. По ее словам, в России она «достигла своего потолка», а сейчас планирует записывать новые песни и вести соцсети полностью на английском языке.

Позднее, однако, она опровергла свои слова и объяснила, что ее скандальные заявления были прогревом ее нового экспериментального трека «Лишь раз». В нем сочетаются элементы хип-хопа и народные мотивы.

Ранее критик Соседов назвал никем Инстасамку, решившую остаться в России.