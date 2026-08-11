Инстасамка ушла с российского рынка

Блогерша и певица Инстасамка (настоящее имя – Дарья Еропкина) объявила в Telegram-канале, что уходит с российского рынка.

Инстасамка сообщила, что перезаписывает свой хит «Да деньги – да» на английский язык. По словам знаменитости, она планирует сделать так со всеми своими треками. Артистка выразила нежелание петь на русском языке. Она объяснила это тем, что хочет ориентироваться на мировой рынок.

«Я хотела сделать это еще в 2022-м, когда мы уехали в Дубай. Но потом случился «Да деньги – да». И как вы понимаете, это не просто песня, это я и есть. Когда случился «Да деньги – да», мы поехали забирать свой лут, потому что предложений было очень много. Это наш большой хит, поэтому мы поехали хайпить в Москву», — рассказала рэперша.

Еропкина заявила, что полгода назад она уехала с мужем в Дубай. Как подчеркнула знаменитость, она не намерена возвращаться обратно в Россию. По словам артистки, ей тесно в отечественной музыкальной индустрии.

«Мне пора двигаться дальше. В России я достигла своего потолка. У меня было все: хиты, фиты, клипы, выступления, свой бренд, коллаборации, работа с банком. Абсолютно все, чего я хотела. У меня были самые крутые контакты с самыми большими гонорарами во всей индустрии. Я уже это прошла. Сейчас я смотрю на эти предложения и думаю: «Funny money» («Смешные деньги» — перевод с английского)», — отметила певица.

Инстасамка планирует записывать новые песни и вести соцсети полностью на английском языке.

Ранее протеже Киркорова записала фит с Инстасамкой.