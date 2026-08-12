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Культура

Инстасамка передумала уходить с российского рынка

Певица Инстасамка выпустит трек с народными мотивами
Кадр из видео/Telegram-канал«INSTASAMKA»

Певица и рэперша Инстасамка (настоящее имя – Дарья Еропкина) сообщила в Telegram-канале, что не будет уходить с российского рынка.

Инстасамка объяснила, что ее скандальные заявления были прогревом ее нового экспериментального трека «Лишь раз». В нем сочетаются элементы хип-хопа и народные мотивы. Релиз запланирован на 13 августа.

«Друзья, я не то что никуда не уезжаю, я не собираюсь прекращать делать для вас музыку никогда», — заявила рэперша.

11 августа Еропкина заявила, что уходит с российского рынка. По словам артистки, она перезаписывает свой хит «За деньги – да» на английский язык. Она якобы планировала сделать так со всеми своими треками. Артистка выразила нежелание петь на русском языке. Она объяснила это тем, что хочет ориентироваться на мировой рынок.

Инстасамка заявила, что полгода назад уехала с мужем в Дубай. Как утверждала знаменитость, она не намерена возвращаться обратно в Россию. По словам артистки, ей тесно в отечественной музыкальной индустрии.

Ранее сообщалось, что Инстасамке предрекли провал за границей после ухода из российского шоу-бизнеса.

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