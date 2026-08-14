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Культура

Гладков и Таривердиев стали любимыми кинокомпозиторами россиян

Песни из «Бременских музыкантов» и «Иронии судьбы» стали любимыми кинохитами россиян
Мосфильм

Стало известно, музыку каких отечественных кинокомпозиторов россияне слушают чаще всего. Данными соответствующего исследования, проведенного к 95-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева, поделился с «Газетой.Ru» сервис «КИОН Музыка».

Самым популярным кинокомпозитором по числу прослушиваний в 2026 году стал Геннадий Гладков. Его музыка знакома зрителям по десяткам картин, включая «Бременских музыкантов», «Обыкновенное чудо» и «Человека с бульвара Капуцинов». На втором месте оказался Микаэл Таривердиев, которому 15 августа исполнилось бы 95 лет. Композитор создал музыку более чем к сотне фильмов и спектаклей, среди которых «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Тройку лидеров замыкает Эдуард Артемьев — один из пионеров отечественной электронной музыки, написавший саундтрек к фильмам Андрея Тарковского «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер».

На четвертой строчке рейтинга — Алексей Рыбников, чья музыка звучит в «Приключениях Буратино», «Про Красную Шапочку», «Вам и не снилось…». Пятерку кинокомпозиторов замыкает Александр Зацепин – автор музыки к комедиям Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

В десятку также вошли Вениамин Баснер («Щит и меч», «Тишина»), Андрей Петров («Служебный роман», «Осенний марафон»), Гия Канчели («Мимино», «Кин-дза-дза!»), Максим Дунаевский («Д'Артаньян и три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания!») и Исаак Дунаевский («Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга»).

Самыми популярными кинохитами стали «Песня и танец Атаманши и разбойников» и «Песня музыкантов-разбойников и разгон стражи» из «Бременских музыкантов», а также «Серенада Трубадура» из «По следам бременских музыкантов». В топ-10 также вошли «Мне нравится, что вы больны не мной» из «Иронии судьбы, или С легким паром!», «Юнона и Авось: Романс Резанова Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось», «Проснись и пой» из «Джентльменов удачи», «Три товарища № III» из «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Снег над Ленинградом» из «Иронии судьбы, или С легким паром!», «Последняя поэма» из «Вам и не снилось», «Никого не будет в доме» из «Иронии судьбы, или С легким паром!».

Ранее стало известно, какие хиты СССР слушают в 2026 году.

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