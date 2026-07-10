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Культура

Стало известно, какие хиты СССР слушают в 2026 году

Артисты Магомаев и Лещенко стали главными кумирами советской эстрады в 2026 году
РИА Новости

Народный артист СССР Муслим Магомаев признан самым популярным мэтром советской эстрады. Об этом «Газете.Ru» сообщил сервис «КИОН Музыка».

Второе место занял Лев Лещенко, а третье — Анна Герман, чья популярность остается высокой с 1960-х годов. В первую десятку также вошли Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Аида Ведищева, Эдуард Хиль, Валерий Ободзинский, Майя Кристалинская и Людмила Сенчина.

Лидером по прослушиваниям стала песня «Надежда» в исполнении Анны Герман. В топ-5 также вошли «Синяя вечность» Магомаева, «Эхо любви» в исполнении Герман и Лещенко, «Я не могу иначе» Толкуновой и «Песенка о медведях» Ведищевой.

Эдита Пьеха показала самый значительный рост популярности среди исполнителей, но также лидерами по приросту слушателей стали Людмила Сенчина и Георг Отс.

Основную аудиторию советской эстрады составляют мужчины и слушатели в возрасте 35–44 лет. Чуть меньше поклонников этой музыки среди людей 45–54 и 25–34 лет.

Исследование было подготовлено к 80‑летию со дня рождения Валентины Толкуновой, которое отметят 12 июля 2026 года. Аналитики изучили статистику прослушиваний с 1 января по 30 июня 2026 года.

Ранее музыкальный критик объяснил внезапный интерес зумеров к песням Анны Герман.

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