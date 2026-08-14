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Культура

Эксперт объяснил, почему в Британии хотят запретить «Машу и Медведя»

Пирс: политикам Британии не нравится, что «Маша и Медведь» очеловечивает россиян
Анимационная студия «Анимаккорд»

Великобритании не нравится, что мультфильм «Маша и Медведь» очеловечивает российских граждан и формирует о них позитивный образ, поэтому в королевстве хотят его запретить. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил британский историк, эксперт по культуре России Джеймс Пирс.

«Проблема [для британских политиков] не в том, что малышам якобы промывают мозги. Проблема для них в том, что мультфильм очеловечивает россиян», — отметил исследователь.

По словам Пирса, британские политики в качестве предлога используют то, что продвигающая мультфильм продюсерская компания платит налоги в России и обходит санкции. Однако настоящая причина связана с желанием «заморозить все российское», высказал мнение эксперт.

Инициатива запретить мультсериал возникла в конце прошлой недели: газета The Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов Палаты общин потребовала запретить показ «Маши и Медведя», усмотрев в нем российскую пропаганду. Поводом стала покупка Netflix прав еще на два сезона.

«Маша и Медведь» — анимационный сериал студии Animaccord, переведенный более чем на 40 языков и транслируемый ведущими медиакомпаниями почти во всех регионах мира. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых популярных развлекательных брендов планеты.

Ранее в Британии заявили о «помешательстве» авторов идеи запрета «Маши и Медведя».

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