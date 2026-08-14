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Культура

Ольга Смирнова о воспитании детей: «Детство должно быть в творчестве»

Актриса Смирнова: дети должны заниматься творчеством с раннего возраста
Глеб Лоскутов

Детям важно позволять с раннего возраста пробовать себя в разных направлениях, поскольку это поможет им раскрыть свои способности. Об этом «Пятому каналу» на форуме «Лица Столицы. Красота и здоровье» рассказала актриса Ольга Смирнова.

Она подчеркнула, что ребенок должен заниматься творчеством, чтобы узнать свои возможности и лучше понять себя.

«Детство очень влияет. Я считаю, что детство должно быть в творчестве, чтобы у маленького человека была возможность увидеть вообще многогранность этой жизни. И рисование, и пение, и мастерить что-то руками, там робототехника сейчас очень развивается, очень классная вещь», — поделилась Смирнова.

По ее словам, родителям может быть трудно распознать, в какой сфере дети лучше проявят себя, поэтому у них должна быть возможность попробовать разные занятия. Актриса добавила, что, помимо творчества, важны также спорт и интеллектуальное развитие.

В июле Ольга Смирнова рассказала о сокращении кинопроектов в российском кинематографе. На премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» в Москве она призналась в беседе с «Газетой.Ru», что в индустрии наблюдается спад. По словам звезды сериала «Искусство соблазна», многие актеры, включая ее, хватаются сейчас за любые съемки. Однако причину сокращения проектов Смирнова не назвала.

Ранее актриса Смирнова рассказала, почему ее радует критика зрителей.

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