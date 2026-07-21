Актриса Смирнова о сокращении кино в России: «Съемки есть, но не так, как в прошлые годы»

Актриса Ольга Смирнова рассказала о сокращении кинопроектов в российском кинематографе. На премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» в Москве она призналась в беседе с «Газетой.Ru», что в индустрии наблюдается спад.

По словам звезды сериала «Искусство соблазна», многие актеры, включая ее, хватаются сейчас за любые съемки. Однако причину сокращения проектов Смирнова не озвучила.

«Я всегда готова работать больше, но, к сожалению, ситуация складывается по-разному. У меня, наверное, в первый раз за всю карьеру, когда такой большой поток премьер. Конечно, мне это очень приятно. В этом году еще история с кино, что проекты сократились. Съемки есть, но не так, как в прошлые годы было. Поэтому сейчас все актеры такие: «Что? Где? Какие съемки?» Я не та актриса, которая выбирает и отказывается», — поделилась Смирнова.

Также актриса рассказала журналистам, что любит играть разноплановых персонажей, как положительных, так и отрицательных. Она отметила, что у нее практически нет табу, в отличие от некоторых ее коллег.

«Играя в «Чикатило», я не думала, как это будут смотреть дети. Мои дети в адеквате. Они понимают, что это моя профессия, знают мою любовь к ней и перевоплощениям. Работа нужна, мне кормить детей надо, поэтому они всегда рады, какая бы работа у меня не была», — призналась актриса.

Ольга Смирнова известна по проектам «Жизнь по вызову», «След Чикатило», «Искусство соблазна», «Монастырь» и многим другим. Одна из последних громких премьер с участием актрисы — сериал «Холод».

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