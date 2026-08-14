«Просто отвратительная»: актриса Смирнова рассказала, почему ее радует критика зрителей

Актриса Ольга Смирнова призналась, что ее радует критика зрителей, поскольку это становится для нее подтверждением удачного перевоплощения. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на форуме «Лица Столицы. Красота и здоровье».

«Когда мне говорят: «Ты такая ужасная, ну, просто отвратительная», я понимаю, что у меня получилось перевоплощение», — рассказала она.

По ее словам, она особенно ценит в своей профессии возможность вживаться в роли и показывать разные стороны своего таланта. Смирнова подчеркнула, что она выступает «за ту актерскую проявленность, когда актер очень многогранен». Она добавила, что разные роли помогают показать многогранность.

В июле Ольга Смирнова рассказала о сокращении кинопроектов в российском кинематографе. На премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» в Москве она призналась в беседе с «Газетой.Ru», что в индустрии наблюдается спад. По словам звезды сериала «Искусство соблазна», многие актеры, включая ее, хватаются сейчас за любые съемки. Однако причину сокращения проектов Смирнова не назвала.

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