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Культура

Звезда «Следа Чикатило» о нападении маньяка: «Я орала и вырывалась»:

Актриса Ольга Смирнова призналась, что пережила нападение маньяка в детстве
Глеб Лоскутов

Звезда сериала «След Чикатило» Ольга Смирнова поделилась, что при создании образа героини она опиралась в том числе на собственный опыт. Ее слова передает mk.ru.

Актриса призналась, что ей всегда интереснее играть разноплановые роли, изучать характеры и психологию людей.

«Мне было интересно понять, в какую ситуацию нужно попасть, чтобы превратиться в этого человека. Я нашла свою правду, боль и историю моей героини. Поэтому играть было не так сложно», — объяснила Смирнова.

Она также вспомнила, что в детстве сталкивалась с ситуациями, которые были не менее пугающими, чем экранные драмы.

«Помню, как в детстве нас пугали маньяки, которые раскрывали плащи и пытались увести куда-то. Были сумасшедшие, которые делали это прямо во дворах на глазах у людей. Меня хватали за руки, я кричала и вырывалась. Сейчас такие истории уже не актуальны, а тогда мы часто гуляли во дворах», — поделилась артистка.

Смирнова предположила, что с подобными ситуациями мог столкнуться практически каждый.

Недавно в беседе с «Газетой.Ru» Ольга Смирнова рассказала о сокращении кинопроектов в российском кинематографе. На премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» в Москве она призналась, что в индустрии наблюдается спад. По словам звезды сериала «Искусство соблазна», многие актеры, включая ее, хватаются сейчас за любые съемки. Однако причину сокращения проектов Смирнова не озвучила.

Ранее актриса Смирнова рассказала о влиянии реакции семьи на карьеру. «Либо я занимаюсь профессией, либо нет», – отметила она.

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